特企／隱形殺手「骨質疏鬆」大解密　醫：及早檢測控制

骨質疏鬆症之所以被喻為「隱形殺手」，是因為平均50歲以上女性每3位就有1位、男性每5位就有1位因骨鬆而骨折，尤其常見發生在脊椎、手腕和髖關節等部位，將嚴重影響患者生活品質，甚至需要家人協助照護。亞東紀念醫院復健科暨適健復健科診所醫療副院長林宗慶醫師表示：「骨質疏鬆症初期症狀不明顯，導致近八成患者直到骨折後，才發現自己有骨質疏鬆症的情況。BMI小於18、缺乏日照、飲食又不均衡者，是骨質疏鬆的高風險族群！」只要符合下列4項任1項，建議可至骨科進一步檢查、及早診斷、預防骨鬆骨折發生。

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1. 50歲後發生骨折

2. 出現身高縮水超過4公分





3. 站直時後腦勺與牆距離超過6公分





4. 肋骨下緣與骨盆之間小於一指幅寬或2公分





林醫師著有《肌少成疾：肌少症專家聯手傳授保健X營養X鍛鍊，搶救肌少症，強健下半生》一書，書中分享養肌抗衰的健康秘訣，能協助骨質疏鬆症患者增肌防摔、預防骨折。而社團法人台灣聯合抗癌協會有鑑於骨鬆預防對於民眾的重要性，12/27(日)邀請林醫師參與「褐藻健康日」與民眾互動！現場將有初步篩檢用超音波骨密儀(QUS)，協助您了解目前骨質密度狀況、學習衛教知識，並運用於日常照護改善。歡迎有興趣的民眾，儘早進入活動網站報名，牽手家中長輩來重視骨頭健康，從「骨密度檢測」開始。

「褐藻健康日」為健康講座活動，由「社團法人台灣聯合抗癌協會」定期安排專科醫師為大家健康助陣，舉辦於Hi-Q褐藻生活館，Hi-Q褐藻生活館經常性提供空間及設備予非營利團體或各機關團體舉辦會議、活動、演出使用！Hi-Q中華海洋生技20年來從生態養殖起家，在Hi-Q褐藻生活館內除了展售自家漁場出品的高品質生鮮水產，以及旗下品牌跨足人體保健、寵物保健、美妝、餐飲、食品等優質好物，館內「鱻食」餐廳提供創意海鮮餐點，現場更設有海洋褐藻知識互動設施與保健常識分享，適合全家大小一同來訪！舉凡報名參加本活動者，皆可憑入場券折抵場館一樓販賣的優質好物！