死侍變邱比特！萊恩雷諾斯幫他用APP約妹　下場超地獄

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除了歡笑之外，萊恩如死侍般賤嘴的惡搞能力也是非常出名的，近日他在IG上發表一則由他製作的交友軟體的廣告，內容超級「地獄」，惹得網友不知道該先哭還先笑，目前點閱率已經突破1000萬次。
這則交友廣告結合時事，並且極度諷刺，非常有死侍的風格。廣告內容是11個月之前，撒旦從地獄來到人間，想要找一個女朋友，於是使用了交友軟體約妹，成功配對後，兩人首次見面，這名女子自稱叫做「2020」…
原來我們的2020年會這麼災難，就是因為撒旦用交友軟體約妹。
撒旦認識了這位名為2020的妹子後，兩人一見如故，感情如膠似漆，隨即展開各式約會，包括相約在需要保持社交距離的健身房一起跑步、在停賽的球場中央野餐、一起搶奪公廁的衛生紙等，每一場約會都在重現因疫情產生的亂象。只能說，撒旦與2020越是相愛，我們的世界就越是悲慘。
觀看這個地獄風的幽默廣告時，也別忘記豎起耳朵，仔細聆聽配樂，這部分被網友大讚是廣告的精髓。廣告中所使用的歌曲是泰勒絲的《Love Story》重製版，泰勒絲也在推特上表示：「我的專輯已經在重新錄製了，但還沒有完成。我的好友萊恩很想借一小段歌曲加在自己創作的廣告裡，所以…這就是新版《Love Story》首度公開！」
先不說《Love Story》的歌詞拿來搭配地獄風的交友軟題廣告有多幽默，過去這首歌所引發過的版權爭議事件用在這廣告根本是恰到好處的嘲諷，萊恩雷諾斯真的很懂得在「危險邊緣」製造笑果，這次連小天后泰勒絲都跟著一起玩鬧，可見死侍真的很有感染大眾的魅力！
萊恩雷諾斯交友軟體廣告1
萊恩雷諾斯交友軟體廣告2
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