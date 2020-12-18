特企／多元居家生活品牌Caesar凱撒衛浴　優雅邁入35週年

2021年Caesar凱撒衛浴與拜普生醫科技攜手共同研究開發，將創新技術活用於生活領域，開發一系列符合凱撒衛浴研發主軸之產品，進一步提升居家生活品質。拜普生醫為台灣新創公司，創辦人盧仁傑於台大醫工博士班時期創立，結合跨領域團隊，由電漿半導體技術出發，深耕生醫與科技農業領域，以活性氮氧離子RONS電漿專利技術為發展核心，高效應用於長效殺菌清潔、醫美保養等領域。

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CAESAR凱撒衛浴1817，雖受疫情影響，但今年前三季營收與獲利仍較去年同期成長。台灣政府控制疫情好，市場所受影響較小，凱撒樂觀看待Q4與明年農曆年營收，新建工程事業發酵中。越南凱撒部分，相對受疫情影響較多，年初與第三季疫情影響，許多零售店面暫停營業，因此營收受到影響。在後疫情時代下，CAESAR凱撒將開發一系列抗疫產品，加強與消費者溝通。同時為更凸顯產品差異化價值，整合線上線下通路，8月新成立「凱撒廚衛生活館」，搶攻網購衛浴市場商機。

凱撒衛浴台灣與越南營收占比分別為63%與36%，海外為1%。台灣公共工程市場市占率有望持續提升；越南積極拓展櫥櫃市場；海外市場，除了東南亞市場外，也積極拓展美國OEM市場。





凱撒衛浴穩坐國內衛浴修繕市場龍頭，未來將全力佈局搶攻國內新建案市場，期望三年內新建案營收占比大幅提高至四成。同時，凱撒也是最早搶進越南市場的台商，目前已是台灣前三，越南前二大衛浴品牌，與世界百年品牌同場競爭。同時配合新設立越南櫥櫃廠，也將加速越南櫥櫃市場版圖的擴張。





多元居家生活品牌Caesar凱撒衛浴創立至今35週年，一直努力創新，注重品質與工藝技術。今年嶄新推出玻尿酸美容花灑和微米氣泡花灑，洗澡同時也在呵護清潔肌膚，是秋冬不容錯過的保養美膚聖品。在盛大35週年慶活動特別邀請瓷藝女神Janet謝怡芬來到凱撒衛浴「瓷藝光廊」內湖店，幸福傳遞對於「家」的品味，讓浴室轉變作藝廊，提升生活品質，心情也能更優雅。





瓷藝女神Janet謝怡芬是Caesar凱撒衛浴玻尿酸美容花灑的忠實愛用者，強調每天最期待的即是沐浴時光，在衛浴空間裡能充分享有放鬆的療癒時間，淋浴時也能悄悄變美，如春雨般的綿柔水柱沖走疲憊，享受高濃度玻尿酸的美膚效果，輕鬆保有女神般的透嫩肌膚。另外Janet也幸福分享 :「隨著新成員即將到來，如果今天只能選擇家中一個空間進行裝修，那肯定是衛浴！新推出的微米氣泡花灑，負離子氣泡能深度清潔，帶走髒污，同時將微小水分子帶入肌膚，呵護小朋友幼嫩肌膚，凱撒衛浴注重細節的特點很符合我的需要，針對不同年齡層的需求都有合適的系列產品，品質保證值得信賴，衛浴空間最能成就我夢想中家的模樣。」





將自來水變美膚水！Caesar 凱撒衛浴使用最新的3D釋放技術，確保美容因子均勻且穩定的釋放至水中，嶄新推出玻尿酸美容花灑，保濕、潤澤、除氯效果一次擁有，透過三大美容因子分層導入，最親近肌膚的高分子玻尿酸在肌膚表層行成鎖水膜，保濕更持久；天然植萃保濕因子聚麩胺酸能有效深入肌底，長效保濕並改善肌膚狀況；透過維他命C有效中和去除餘氯，活化肌膚，讓毛孔自由呼吸。





洗淨頭皮、毛孔深處就靠它 - 微米氣泡花灑，透過比毛孔還細小的微米氣泡，自然滲透到肌膚各個角落，讓肌膚保水保濕加倍，同時因帶負離子，能深層清潔帶走髒污，更能呵護小朋友的幼嫩肌膚，減少沐浴乳殘留，氣泡出水增加出水面積，省水力激增，讓沐浴變成SPA 的極致享受，細心關照家中每一位成員。透過每日沐浴時間悄悄呵護肌膚，讓身體由內而外喝飽水，全方位清潔，輕鬆養出柔嫩肌。

凱撒衛浴台灣品牌已創立35年，1996年投資越南，創立越南凱撒衛浴，並於2013年在台灣上市，在越南擁有四個生產工廠。目前在台灣與越南皆為市場前三大品牌，與世界百年品牌競爭。未來將協同更多台灣新創合作夥伴，持續以「科技衛浴」為開發主軸，迎接新世代放眼國際，展望未來邁入下一階段，期盼在環球版圖綻放光芒。