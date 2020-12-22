專訪／為證明「台灣能做到」　蔡凱文成國內雙11幕後推手

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蔡凱文過去在一場媒體餐敘上，被新到來的同仁親切的稱呼為Kevin，甚至在公司內也有「微笑暖男」的稱號，這點在他接受《NOWnews今日新聞》專訪時，全程幾乎都報以微笑，在鏡頭前也熱情配合各種需求，就可驗證他確實名如其人般的「暖」。
「微笑暖男」蔡凱文2017年開始執掌著國內首屈一指的網路團隊，面對外有大陸電商的崛起，內有後起之秀的衝擊，他坦言：「我們遇上的競爭對手，一直都是比我們大，跟有錢的公司。」
尤其，在看到大陸每年雙11請來眾多國際大咖參與，將這個電商節日營造成全國性的消費狂歡，蔡凱文認為，「大陸雙11做得風風火火，那我們台灣應該也要風風火火！」就因為這麼簡單的念頭，他開始著手規畫起專屬於台灣的雙11盛會，同時也將觸手伸向最貼近台灣年輕人生活的「韓流明星」。
請一位揚名國際的藝人所費不貲，因此當然得要錙銖必較，蔡凱文為了深入了解韓國藝人，開始「鑽研」Running Man等韓國綜藝節目及各大音樂節目。但與一般人看韓綜不同，他從電視中，看到藝人與節目互動，從中能夠了解到藝人個性、唱片宣傳期、火紅程度、在鏡頭前的表現等，進而能評估藝人能為台灣帶來哪些效益。
雖然韓國藝人成本高昂，但相對來說就更能夠吸引到消費者的關注。談到韓國藝人的好處時，蔡凱文也展現出「粉絲」的一面。「（韓國藝人）可能是全亞洲最專業的表演團體，在現場就能感受到，他們的節奏感是經過長年的訓練，他彩排時隨便跳，他的點都對。」而且有著韓國知名藝人加持，「那你的節目一定非常好。」
他強調，PChome對雙11演唱會的目標，一直以來就是要做「一個非常好看的節目」，讓演唱會成為一個大家對品牌的印象，同時也讓消費者在雙11這個時間點產生連結。經過幾年的時間下來，如今，雙11也成為台灣消費者的「日常」，甚至每年也都相當期待網家今年能為觀眾帶來哪些表演。
做為台灣雙11慶典的幕後推手，蔡凱文讓雙11跳脫以往僅止於行銷性活動的範疇，把它辦得「風風火火」，即便如此，他還是「每年都檢討」，希望在既有成本下，能夠更打破以往框架，推出更新的雙11活動。