泰國女星分享走秀照　卻被網友嘲笑胸小

根據四方報報導

，泰國當紅女星Alrisa Kunkwaeng（綽號：Maprang）近日獲邀參加時裝走秀，沒想到發出影片後竟引來鄉民嘲諷「胸部太小」，讓她相當傻眼，反嗆「都什麼年頭了」，並直言自己很滿意自己的胸型，絲毫不在意酸民的冷嘲熱諷。

我是廣告 請繼續往下閱讀

1993年生的 Maprang 今年27歲，畢業於泰國法證大學，專攻商務英語交流專業。外型亮麗的她雖然沒有任何演戲背景及訓練，卻仍出演多部泰劇並獲得好評，代表作品包括《夏日菊花茶》、《玻璃面具》、《風暴對決》、《Yes I Do》、《抵達星辰》等，在IG上擁有170萬粉絲追蹤，人氣不衰。

Maprang 的圈內男友 Oabnithi Wiwattanawarang 則是第十六屆 komchadlek 頒獎典禮的最佳男主角獎得主。在演藝圈表現皆相當出色的兩人自2017年開始認愛交往，感情穩定，也是粉絲們相當看好的一對明星情侶。





近日，Maprang 在 Instagram 上分享自己獲邀參加品牌「Pony Stone」的時裝走秀，並上傳走秀照及影片，沒想到卻引發部分網友在留言區批評她「胸部太小」、「平胸」。





面對酸民攻擊，Maprang 則正面回擊：「都什麼年頭了，居然還有人這麼在意胸大胸小的問題？看評論真讓我傻眼，但沒差啦，我就是愛我這樣的胸部，我幸福！」霸氣的回應也讓粉絲們紛紛大讚力挺。

一般民眾對於偶像明星的外在要求都十分嚴格，要因此讓許多明星有無時無刻都要保持完美形象的壓力，不過，隨著社會對於審美的觀點越趨開放，藝能界也吹起一鼓「勇敢做自己」的風潮。