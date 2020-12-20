路人堅持偷拍　《怪奇物語》童星怒了：人與人要更多尊重

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因米莉在《怪奇物語》中展現超齡的成熟表現，使得許多人會遺忘她還只是個孩子，就算在演藝圈內多年，她仍然不習慣時時刻刻得面對鏡頭的狀態。現年16歲的米莉，日前與媽媽前往商城逛街時，被路人認出，對方提出要求說：「我可以拍一段妳的影片嗎？」當下米莉認為這個要求有些奇怪，而且因為是私人時間，所以就婉拒這項要求。
沒想到婉拒過後，對方仍無視米莉的意願，堅持拿出手機拍攝，米莉向她詢問並提出抗議：「我已經拒絕了，為什麼你還要繼續拍攝？」，對方竟然回覆：「我只要拍你一個人而已，為什麼不可以？」
米莉認為，儘管自己是公眾人物，但沒有義務「被拍攝」，所以再次與對方溝通，表示：「當我拒絕你的那一刻起，你就不能拍。」
這段故事是米莉在IG的限時動態上轉述的，雖然影片隨即刪除，但仍讓許多粉絲留下深刻記憶，米莉當時情緒相當激動，也非常傷心，甚至直言：「我希望人們能夠更加尊重他人，無論對方是誰、從事什麼樣的工作。我很願意跟別人合照，但當對方表現越過界線時，我也有權利說『不』。」字字句句都在訴說著身為公眾人物的悲哀，認為不能因為自己是明星的身份就該被予取予求。
其實隨著科技越來越發達，社群軟體的功能越來越多樣性，類似問題層出不窮，人們總習慣將隨手一拍的人事物上傳到動態中，卻也因為這麼做只需要短短幾秒鐘的時間，而去忽略了上傳的畫面中其實包含他人的隱私。米莉所遇到的這起事件，希望能讓更多人日後能謹記就算對方是公眾人物，但是「無視他人意願而進行拍攝」就是一種侵犯他人隱私權的嚴重行為。
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