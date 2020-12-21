特企／今年冬季冷颼颼　最暖心的聖誕新年禮

一年一度的聖誕節馬上就要到了，緊接著便要迎接全新的一年，相較去年的暖冬，今年冬季冷颼颼，擁有40年布業經驗，台灣在地品牌、同時也是各大國際品牌布料開發的幕後推手VOUX，於聖誕新年活動期間推出「分享祝福」的優惠活動，準備與大家一起共度2020的最後時光！

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作為百分之百全程MIT的台灣品牌，VOUX從布料研發開始，一直到布料測試、染色、織造，而後的衣著設計、打版、生產，全部堅持台灣設計、台灣製造！VOUX表示，品牌成立以來，一直希望用機能布料來創造美好的生活，例如獨家研發的Reboot機能復甦系列，採用先進的O2MAX活氧纖維技術，將天然礦石鑲入紗線，能自然將體溫轉換為遠紅外線能量，幫助快速消除疲勞、讓身體回到最佳狀態，因而廣受消費者歡迎。

另外，COZEE抗菌除臭系列，則使用先進的紗線技術，做到先抗菌、再吸附臭味的進階功能，雙效對策能有效去除99%的尷尬異味！也因此成為眾多愛用者的日常好感衣著。





由於累積了長達40年的機能布料研發實力，VOUX在2015年成立後便顛覆了大眾認為名牌貴就是好的刻板認知，而時尚機能衣的設計，更打破運動服裝疆界，實現從運動、休閒到居家的跨場域穿搭！希望幫助消費者從一天的開始到結束，都可以在VOUX找到舒服合適的衣著。





聖誕節及新年即將接連到來，VOUX表示，在這個洋溢著分享與祝福的季節，祭出誠意滿分的聖誕新年禮，從即日起到新年1月11日期間，全館單筆消費滿3千元以上就加贈「品牌菱格披肩」乙條！

另外每筆訂單都會附上品牌風格明信片，其中一張將由VOUX親筆寫上祝福！而消費者可以在VOUX提供的空白明信片寫上祝福並寄給好友，只要好友於FB或IG限動分享明信片並標記VOUX，雙方皆可得到新年購物金100元，希望大家能透過這個暖心舉動，感受到全程MIT的台灣品牌與眾不同的用心與執著。



官網網址：https://www.voux.com.tw/