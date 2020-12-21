▲ GoShare 歲末限時活動 騎乘回饋 21% 又送 iPhone 12 Pro！

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「Oh My GoShare - OMG 雪花球」，四款表情等你來蒐集
- 即日起騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得，數量有限，領完為止。
- 2020/12/24 - 2020/12/25，至 GoShare Select - Top 25 Urban Dining 精選人氣餐廳享受療癒美食，並使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能成功支付用餐金額，即可領取 「OMG 雪花球」一份，每桌每筆訂單限領一次。
- 2020/12/21 至 2020/12/31，每天於 GoShare App 完成「騎向 2021」或「2021 電力滿滿」系列騎士挑戰，每騎乘 1 趟或換電 1 次，均可分別獲得 21 元騎乘金優惠券 1 張。
- 2020/12/26 起，暢玩 GoShare 首次上線的 3D 互動遊戲，客製化 2021 專屬虛擬化身，完成後公開分享至個人 FB 動態牆，即有機會獨享 iPhone 12 Pro、Apple Watch Series 6 及錶帶、或 2,100 元騎乘金豐厚大獎。
- 2020/12/23 至 2021/1/3，使用台新銀行、玉山銀行、永豐銀行及凱基銀行之指定信用卡或簽帳金融卡支付 GoShare 騎乘費用，且單筆支付金額大於 20 元，趟趟享 21% 刷卡金或騎乘金回饋。
2020/12/21 至 2020/12/31，至 GoShare Select 任一精選人氣餐廳，上傳用餐照片或影片至公開 IG 帳號之限時動態、標記 @goshare.official 及指定 Hashtag #goshareselect，同時使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能成功支付用餐金額，GoShare 將送出與該筆結帳金額等值的騎乘金優惠券，最高價值 500 元，每人每天限領一次。
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