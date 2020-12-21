▲ 七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台

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全新 Land Cruiser Prado 同時標配多項質感洗鍊的豪華配備。七人座靈活大空間，可隨心滿足各種乘用需求；標配雙前座電動座椅（附冷熱通風座椅）、智慧型三區恆溫空調。影音系統方面，JBL 14 具揚聲器立體環繞音效與9吋影音導航主機並支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能，提升個人行動裝置與車輛的互聯性。安全方面標配 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統（PCS新增主動煞車輔助功能、LDA新增車道偏離抑制功能）、BSM盲點偵測系統、RCTA後方車側警示系統與 7 顆 SRS 氣囊等，最高 35 項安全配備。



即日起，全新 Land Cruiser Prado 將於全台 Toyota 指定據點展示。敬邀消費者致電 Toyota 展示據點預約賞車。車款相關資訊亦可上官方網站: http://www.toyota.com.tw查詢，或致電顧客服務中心0800-221-345洽詢。



