▲ 七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台

Land Cruiser Prado 本次改款採雙等級編成。越野玩家版，標配 Full Time 4WD 全時四輪驅動系統附 Torsen® LSD中央限滑差速器、（前）獨立雙A臂（後）四連桿式懸吊、Ladder Frame 階梯式大樑、MTM智慧型越野顯示幕以及 PVM環景影像輔助系統。
越野旗艦版則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含 Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊。
全新 Land Cruiser Prado 同時標配多項質感洗鍊的豪華配備。七人座靈活大空間，可隨心滿足各種乘用需求；標配雙前座電動座椅（附冷熱通風座椅）、智慧型三區恆溫空調。影音系統方面，JBL 14 具揚聲器立體環繞音效與9吋影音導航主機並支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能，提升個人行動裝置與車輛的互聯性。安全方面標配 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統（PCS新增主動煞車輔助功能、LDA新增車道偏離抑制功能）、BSM盲點偵測系統、RCTA後方車側警示系統與 7 顆 SRS 氣囊等，最高 35 項安全配備。
即日起，全新 Land Cruiser Prado 將於全台 Toyota 指定據點展示。敬邀消費者致電 Toyota 展示據點預約賞車。車款相關資訊亦可上官方網站: http://www.toyota.com.tw查詢，或致電顧客服務中心0800-221-345洽詢。