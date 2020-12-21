七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台

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七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台

2GameSome - 有車賞

2020-12-21 23:55:02

七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台
▲ 七人座越野休旅 Toyota Land Cruiser Prado 239 萬起正式登台
Toyota 總代理和泰汽車於 12 月 21 日舉辦 Land Cruiser Prado 線上直播發表會。
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全新 Land Cruiser Prado 導入 2.8L 柴油渦輪引擎，最大馬力達 204ps/3,600rpm，最大扭力提升至 51.0kgm/1,600~2,800rpm，動力強勁充沛。Land Cruiser Prado 配備先進的智慧型越野系統，搭載 4WD全時四輪驅動系統，能自動調配前後輪動力輸出，提供更佳的循跡、牽引與越野能力。智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）之「底盤透視」功能可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置，影像更可依車身傾斜角度自動旋轉，以掌握車輛狀態；智慧型越野緩進系統（Crawl Control）可自動控制動力輸出與液壓煞車系統，讓駕駛者在險惡地形中專注於操控車輛轉向；智慧型越野地形系統（Multi-Terrain Select）提供 5 種地形模式設定，讓駕駛者輕鬆應付容易打滑的路面及惡劣地形。Land Cruiser Prado 在坐擁強悍越野性能的同時，還擁有相當優異的拖曳能力（最大值達3,000kg）。
全新等級編成

Land Cruiser Prado 本次改款採雙等級編成。越野玩家版，標配 Full Time 4WD 全時四輪驅動系統附 Torsen® LSD中央限滑差速器、（前）獨立雙A臂（後）四連桿式懸吊、Ladder Frame 階梯式大樑、MTM智慧型越野顯示幕以及 PVM環景影像輔助系統。

越野旗艦版則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含 Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊。

全新 Land Cruiser Prado 同時標配多項質感洗鍊的豪華配備。七人座靈活大空間，可隨心滿足各種乘用需求；標配雙前座電動座椅（附冷熱通風座椅）、智慧型三區恆溫空調。影音系統方面，JBL 14 具揚聲器立體環繞音效與9吋影音導航主機並支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能，提升個人行動裝置與車輛的互聯性。安全方面標配 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統（PCS新增主動煞車輔助功能、LDA新增車道偏離抑制功能）、BSM盲點偵測系統、RCTA後方車側警示系統與 7 顆 SRS 氣囊等，最高 35 項安全配備。

即日起，全新 Land Cruiser Prado 將於全台 Toyota 指定據點展示。敬邀消費者致電 Toyota 展示據點預約賞車。車款相關資訊亦可上官方網站: http://www.toyota.com.tw查詢，或致電顧客服務中心0800-221-345洽詢。

等級

越野玩家版

越野旗艦版

建議售價

239 萬

278 萬

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