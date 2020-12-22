上緯新能源苗栗風場提送環評　爭取第三階段區塊開發門票

國內離岸風力發電標竿開發商「上緯新能源（SRE）」表示，位於西北部苗栗縣外海之開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健推進，且已於日前向經濟部能源局提送「環境影響說明書」；此舉不僅意味著該計畫進入了另一個階段，亦成為目前有意競逐第三階段區塊開發資格之參賽者當中，第一樁正式向主管機關叩關的全新案場。

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與此同時，上緯新能源（SRE）亦懇切敦促目的主管機關儘速公告「離岸風力發電區塊 開發場址規劃」相關規範、加快備查程序、協助開發商轉呈環評書件，以利全新案場及 早啟動環境評估審查作業，並於 2021 年內通過審查後，得依循自由競爭的市場機制參 與 2022 年初之競標作業，進而為台灣下階段離岸風力發電催生出最適切、最理想之開 發方案。

上緯新能源（SRE）執行長林雍堯表示：「身為唯一具有實績的本土開發商，我們對協助推動台灣再生能源的發展與茁壯感到責無旁貸，『Formosa 4』系列風場開發計畫是我們積極支持綠能政策的具體實踐，其中長遠與縝密的規劃，亦充分體現執行團隊對於鄉 土與所屬環境的關懷與承諾。上緯新能源（SRE）也呼籲各有關單位在第三階段區塊開 發之相關規則上儘早公布施行辦法，給予開發商與國內產業供應鏈足夠準備時間，推出 可信賴的方案與陣容，為國家能源轉型做出實質貢獻。」





今年九月底，上緯新能源（SRE）再次領先本地離岸風力發電市場，率先宣布了名為 「Formosa 4」 之大型開發計畫。這項計畫幅員面積廣闊，距苗栗海岸約 18 至 20 公里， 預計涵蓋「海豐（Formosa 4-1）、 」「海碩（Formosa 4-2）、 」「海盛（Formosa 4-3） 」三處深水場域，未來合併裝置容量將達 4.4GW 之潛力規模，可望滿足多達四百五十萬家戶用電需求。





上緯新能源（SRE）依據相關法規完成計畫開發內容公告作業後，於十一月初在風場所在地鄉鎮分別辦理公開說明會。該計畫在工法上，除了固定式基樁之外，還首創台灣先例，將浮動式平台正式納入商業性風場建置之技術應用範圍，以求降低對海洋環境與資 源的衝擊。而在場域之整體規劃上除了把近岸景觀維護納入考量，亦主動迴避「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「人工魚礁禁漁區」、 中油海底管線等環境敏感區位，並根據過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上之船舶航行順暢、便利與安全。





上緯新能源為台灣離岸風電產業之標竿本地開發商，自 2012 年起投入離岸風電場開發，率先於 2016 年十月獨立規劃與完成全台首座離岸風電場海洋風電（Formosa I） 第一階段兩部示範風機之架設，於 2018 至 2019 年期間偕同跨國開發團隊協力完成第二階段二十支、總容量為 128MW 之風機建置工程，進而於 2019 年底啟動商業運轉，成為目前台灣唯 一商轉之離岸風力發電場。繼「海洋風電（Formosa I） 」之後， 「海能風電（Formosa II） 」為上緯新能源目前參與規劃和興造之第二項大型離岸風電場開發案。場址位於苗栗外海，場域規模近七十平方公里，由四十七座 8MW 風機組成，總裝置容量為 376MW。



