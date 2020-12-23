明杰演戲狂被打頭　龍劭華一句話笑翻眾人

電視劇《金愛演真探團》今（23日）舉辦記者會，演員陣容堅強，李國毅、吳子霏、喜翔、龍劭華、陳珮騏、錢俞安、張翰、明杰、巫建和都一同出席。陳珮騏在劇中豔福不淺，與韓國歐巴談戀愛；明杰有場戲則是被龍劭華打到頭都矇了，龍劭華回：「當然還是不能下重手，但我覺得他好像可以真打。」笑翻眾人。

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▲《金愛演真探團》男主角李國毅（右）、女主角吳子霏。（圖 / LINE TV提供）

× ▲《金愛演真探團》男主角李國毅（右）、女主角吳子霏。（圖 / LINE TV提供）

李國毅飾演國小代課老師「林廷議」，喜翔扮演刑警、金愛演演劇社召集人「竹竿」，兩人也是繼《靈異街11號》再續前緣，二度攜手破案，默契十足的兩人多了許多笑料與幽默感。記者會上播出的片花一開始，竹竿（喜翔 飾演）在演出話劇時，記不得台詞，還得靠林廷議（李國毅 飾演）題詞，卻還是將「莎士比亞」的作品《仲夏夜之夢》中登場的妖精「提泰妮亞」，說成「提泰妳娘」。

▲龍劭華（左）、喜翔（右）相識超過40年。（圖 / LINE TV提供）

× ▲龍劭華（左）、喜翔（右）相識超過40年。（圖 / LINE TV提供）

而龍劭華飾演的張國政亦正亦邪的演出，是案件裡的重要關鍵人物，私下跟喜翔認識超過40年，被其他演員爆料，他們就像是老頑童一樣，會在片場鬥嘴、打架，追逐彼此，成了大家的開心果。

陳珮騏在《金愛演真探團》中豔福不淺，她笑說：「我原本以為我可以跟李國毅談戀愛！」最後是跟竹竿有曖昧情愫，也有跟鮮肉韓國歐巴談戀愛，可以說是老少通吃。





明杰飾演龍劭華的兒子張利民，有場戲要被爸爸教訓。明杰笑說：「龍哥飾演的是一位嚴厲的父親，有場戲要一直打我頭，我都快被打矇了，好笑的是，每次的力道跟位置都不一樣。」龍劭華笑說：「當然還是不能下重手，但我覺得他好像可以真打。」

▲陳珮騏在劇中豔福不淺。（圖 / LINE TV提供）