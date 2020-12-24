宇宙中最神秘的現象　瑪爾法光團

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有些人認為『瑪爾法光團』是墮落戰士的靈魂，或者是超自然現象，像是幽靈、不明飛行物和鬼火，而科學家則認為這僅僅是從地球核心散發的天然氣，或是車輛大燈和營火的大氣反射現象。
在偏遠瑪爾法小鎮的地平線上方出現的光團令人嘆為觀止，這也是Snipes期待在發光的銀河系照亮的新月之夜中，捕捉這美麗瞬間的原因。
少了光害，在遼闊的夜空之下，Snipes邀請了Red Bull Air Force團隊化身墜落的彗星潛入深夜。
以下是關於這次完成的任務，攝影師Dustin Snipes和Red Bull Air Force團隊隊長Jon DeVore的分享：
在這樣的任務中，你們兩個面臨的關鍵挑戰是什麼？
Snipes：我們一開始有很多種選擇。可以通過各種方式來創造這些光團，所以我們決定要思考最重要的元素是什麼。我認為乾淨清晰的夜空是最重要的。從「我們希望看起來像是人為的？還是我們希望他們看起來像其他東西？」– 質疑到底自己看到了什麼的角度來思考。試圖以「我們如何獲得那種視覺感受」來回推如何執行是最困難的部分，因為這是我從未拍攝過的東西。在認識Red Bull Air Force團隊，和知道在這些條件下他們可以做什麼之後，雖然未知數很多，但是每次我和團隊以及Jon討論時，我都會感到越來越自在。
DeVore：通常，當我們做夜跳時，我們可以很清楚地定點位置，因為我們通常是橫跨城市，或是在有可識別地點的地點執行夜跳。然而這次的夜跳真的是在徹徹底底的黑夜中進行。我們開著兩輛卡車到我們的著陸區，並在打開了大燈，是的，當你站在地面上時，看起來好像已經夠亮了。但是，當你在10,000英尺的高空中向下看，它們看起來就像是微小的小光點。首先，至少在我們第一次跳起時，這些小光點很難辨識。其次，一旦你離開飛機，便很難再進行交流與討論，當然，我們身上有很多亮點，而且我們多年來了解到如何可以順利發現彼此，但是要在降落傘下或自由落體時靠近彼此，在視覺有限的挑戰下，需要更多的協調能力才有辦法。第三，我們需要試圖從藝術家的角度來理解Dustin的角度，我們如何才能將自己的夜跳編排為最適合他能夠捕捉的畫面。因此，這絕對不是一件容易的事，但是所有的一切都完美的實現了。
Jon，在跳的過程中發生了什麼事？或者當您進行演練的時候感覺如何？
DeVore：在進行這類型的夜跳時，你看著外面，感覺到聲音很大、很吵、風很大，而且也很冷。在這個時候，你的腎上腺素開始飆升，你往下看只能看到兩個小光點，除此之外，你不會有任何視野。起跳是最重要的部分，只能憑藉肌肉記憶，由於我們團隊中的所有人都跳過約21,000次，我們已經做了很長時間，有豐富的空中經驗。當你跳出飛機外，往後看，你會看到所有人都跟上跳出來，至少從我的角度來看，我覺得那個時刻是最興奮的。所有人都在我們討論過的位置上，像天空中的星光一樣散佈開來。最初的自由落體和編排絕對是依循肌肉記憶，但是一旦你開始跟所有人拉開距離，並且在打開降落傘時，你就剩下自己一個人了，一切就會變得超現實。拉動降落傘，一切都變慢，降落傘使你幾乎停下來，然後，一切都變得安靜，你會開始真正冷靜下來，環顧四周，並感覺自己彷彿身在外太空。你必須開始環顧四周並找尋接上隊友的所在位置，那是一個非常緊張的時刻。接著一切很順利，你們聚在一起，然後又回到了肌肉記憶模式：我們都是飛行員運作著降落傘，運用我們的身體行動，然後聚在一起。當你看到所有功能都像發條一樣紮實運轉時，心情不再緊張、開始平靜下來，然後因順利拉開降落傘而興奮起來。最重要的便是著陸時刻，尤其在這種情況下，卡車的大燈微弱的照亮地面，你會深刻體驗這種衝擊心靈的過程，因為地面接近的速度非常快。很顯然，降落傘上並沒有裝有引擎，我們基本上是等同於引擎熄火的情況下著陸，因此為隊友確保有順暢的著陸地段是非常重要，從空中一路降落到地面都讓人繃緊神經。
Dustin，那從地面看起來又是如何呢？
Snipes: 我一直在檢查我的所有相機，確保一切都在對焦中，確保沒有任何動靜。我們在電腦上安裝了兩個鏡頭，這些鏡頭可以即時顯示畫面，因此我們可以立即看到更好的效果。然後，我們又在拍攝的主相機下方位置裝了6個鏡頭，拍攝了更廣角的畫面，可以顯示更多的星星和高解析度。這些鏡頭都被連接在一起，因此可以通過一個按鈕同時拍攝，同時我也盯著另一台相機，每25秒進行一次協同陣列拍攝。然後，在拍攝時，我們設置兩台相機，它們的角度和對焦點有些微不同。基本上，我一次進行了九台相機的拍攝，只是為了獲得一點點的變化或使用特定的天文拍攝專用相機來變化。我們有兩台僅用於天文攝影的東西，它們能讀取更多我們肉眼不一定看得到，或是相機不一定能拍得到的紅色和其他顏色。總之為了獲得最終成果，我們做了很多事前準備，我們預期會獲得各種不同的結果，而且，你必須確保曝光的設定不僅要能夠捕捉到夜空的銀河，更要同時捕捉瑪爾法光團。
你是否需要做大量研究或事先對星星有一些了解？
Snipes：是的，我們聯繫了很多專家，包括The Dark-Sky Association，並且跟一位知識淵博的Bettymaya Foott進行交談，他為我們解釋星星如何移動以及銀河系如何出現在天空、最好的拍攝時間是什麼，以及補充了一些非天文攝影師絕對不會知道的知識。我很高興每天都能吸收專家的知識，幫助我完成這件超酷的挑戰。
DeVore：從我的角度來看，作為一個飛行運動員團隊，我們不一定要做太多的研究。我們一直在尋找最暗的深藍色天空。我們真正需要理解的是，我們如何發亮，能夠點亮這片夜空。
Jon，可以跟我們說一下，煙火從您的飛行員裝中射出來有多危險嗎？
DeVore：是的。我們在飛行團隊中使用煙火已有很長時間了，也證明我們的成功。大多數人不知道會如何呈現，但它確實清楚的展現我們行動的速度和能量，我們就像是人體彗星一般。這些能量創造了最精彩的畫面，但是它也有危險性，它是一種煙火，如果處理不當，有時可能會爆炸。曾經發生過一些事情，幾年前我在拉斯維加斯的年度電音節，我身上有一個噴火器沒有熄滅，因此當我著陸的時候，我將支架移開，並且嘗試按了一下點火器按鈕，然後它就爆炸了，我甚至以為我炸掉了我的手指，好在只是燒傷而已。這是我最壞的一次經驗，但通常這個煙火是很安全的，使用起來超酷，也帶來非常驚人的表演。
對於你們來說，這次的夜跳是道難題嗎？
DeVore：是的，非常暗！這絕對是一項最高難度的挑戰，最難克服的一點是需要從跳躍到自由落體，到打開降落傘飛行下都保持在正軌上，確保我們不會遠離那兩個小光點，因為其他所有事物都被群山所包圍……非常純淨的黑暗。如果我們無法順利著陸，會是很糟糕的結果。
從照片中，看起來像是彗星從天上掉下來。Dustin，這是當初構思的想法嗎？
Snipes：確實是。關於Marfa Lights的整個事情就是它很神秘。有些人對它是什麼很有想法，但大多數人都不清楚它到底是什麼，它是一種城市傳說或神話，許多人認為這是不明飛行物或天然氣的現象，但是我希望它看起來像是流星或彗星，某種從天而降的東西，也許像不明飛行物。我只是想讓大家保留想像空間，去思考、去好奇那是什麼。即使這張照片仍然是個謎，但當你試圖挖掘背後的故事，你會看見透過Red Bull Air Force團隊，以及瑪爾法小鎮（可能是這世界上擁有最清晰夜空的地方）對於瑪爾法光團的詮釋。因此，這裡是創造一個抽象事物的絕佳機會，來重現城市傳說或未解之謎。
您對Marfa Lights（瑪爾法光團）的理論是什麼？
DeVore：（笑）不明飛行物。大家都知道。
Snipes：每個人都喜歡一個很好的UFO故事。我認為這就是為什麼我覺得這很有趣的原因，因為有太多人想要相信這種類型的東西，我們憑什麼否認這些？為什麼不如願為他們創建不明飛行物來表示我們的支持呢？事實上我們前往了瑪爾法光團的主要觀察區域，也看到了些微的光團，即使我們已經在網上看過了一些研究影片，但我認為它仍然是一個謎。