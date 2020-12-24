兒子給100元孝親費！媽一看「來源」秒笑歪：對我太好了
兒子給100元孝親費！媽一看「來源」秒笑歪：對我太好了
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 16:58:08
小孩的天真無邪總是讓人又驚又喜，有時總是會說出相當無厘頭的東西，惹得旁人捧腹大笑。近日，就有網友分享，因為爸爸從小就教導兒子要拿錢給媽媽，結果兒子竟然趁爸爸在刷牙時，默默從爸爸的口袋掏出100元，並拿到她面前，貼文一出也讓網友笑歪。
原PO在《爆怨2公社》表示，爸爸對兒子從小就教育「要拿錢給媽媽」，沒想到有一次兒子突發奇想，趁著爸爸在刷牙的時候，默默地從爸爸的口袋掏出100元然後拿給她，讓她哭笑不得，「兒子很乖，拿爸爸的錢給媽媽」，開心的拿著兒子給的百鈔拍下照片。許多網友也紛紛笑虧，「貼心兒子，替老爸作功德，免被媽媽罰跪鍵盤」、「孝順母親的行為不能等，一定要從小教育養成」、「原PO兒子也太可愛了，很孝順媽媽呢」、「以後口袋不能放錢，不然就變成老公上來抱怨了」、「接下來要教孩子認顏色」、「跟他說藍色比較好」。不過也有網友認為，這樣趁別人不注意，偷拿的行為不太妥當，「方式錯了吧」、「我不知道耶，這是趁爸爸刷牙的時候去拿的，這樣行為好嗎」、「這樣感覺不太恰當吧！」、「還是要教導，這樣不太好」、「雖然這真的滿好笑的，但其實有點母湯」。（編輯：許智超）