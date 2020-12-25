不只美、配備也豐富！Peugeot 508 SW 預售 168.9 萬起 限時送 B&O 音響
不只美、配備也豐富！Peugeot 508 SW 預售 168.9 萬起 限時送 B&O 音響
2GameSome - 有車賞
2020-12-25 00:25:02
2020 年受到全球疫情影響，造成新車引進時程多所延誤，而 Peugeot 508 SW 將在本周末 2020 年 12 月 26-27 日於全台展示中心展開預售活動，並預計於 2021 年 1 月中旬發表上市。
Peugeot 508 SW 開闊水箱護罩結合 Full LED 銳利頭燈與 LED 獅王獠牙日行燈，刻意雕琢的引擎上蓋稜線，運動化低扁車身注入空氣力學工程，同時造就優雅車側線條，結實車尾造型搭配 FULL LED 獅爪印象尾燈。Peugeot 508 SW 搭載蟬聯 8 屆國際引擎大賞 International Engine of the Year 最佳引擎之 1.6 升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro 6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新 WLTP 全球輕型車測試規範，且 Peugeot 508 SW 提供分別為 225 bhp 最大馬力 / 300 Nm最大扭力及 180bhp 最大馬力 / 250Nm 最大扭力兩種輸出版本，更擁有經濟部能源局公告每公升 15 公里以上優異油耗；Peugeot 508 SW 配備 EAT8 8 速手自排變速系統，綿密齒比配置結合靈活換檔邏輯，搭配F1換檔撥桿與智慧型學習多模式變速系統。
除此之外，Peugeot 508 SW 全車系皆配備完整 ADAS先進駕駛輔助系統，以 ESP電子車身穩定系統整合 ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等，且為提供駕駛及乘員高標準安全防護，更包含：ABSM主動式盲點偵測警示系統、ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、DAA 駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HBA 智慧型遠近頭燈、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LPA 車道保持系統、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統及 VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統等；另外，GT Line 225 及 GT 車型，更擁有 VisioPark前方多模式環景駐車輔助及 Park Assist 駐車輔助系統。
Peugeot 508 SW 將有 GT Line 180、GT Line 225 及 GT 等五個車型，全車系標配雙前座多模式按摩座椅、Qi 無線充電系統及腳踢感應式電動開闔尾門等，而 GT 車型還可選配 Cielo 全景可開啟式玻璃車頂、AMVAR 電子阻尼懸吊、Night Vision 夜視輔助系統及法國原裝 NAPPA 皮革座椅等；Peugeot 508 SW 建議售價 168.9 萬元起，預售期間優先入主即可享超低利率貸款優惠，GT Line 車型再加贈建議售價 49,000 元之 Bang & Olufsen Beosound Stage Soundbar 音響乙組，活動至 2021 年 1 月 16 日，限量車款售完即止。
Peugeot 508 SW 預售價
車型
動力
建議售價
PEUGEOT 508 SW GT LINE 180
最大馬力
180bhp / 5,500rpm
最大扭力
250Nm / 1,650rpm
168.9 萬元
PEUGEOT 508 SW GT LINE 225
最大馬力
225bhp / 5,500rpm
最大扭力
300Nm / 1,900rpm
184.9萬元
PEUGEOT 508 SW GT
184.9萬元
PEUGEOT 508 SW GT CIELO
192.9萬元
PEUGEOT 508 SW GT CIELO+ 接單引進
224.9萬元