因應108課綱 國教署砸4.8億設置特色教室
記者黃仁杰／台北報導
2020-12-25 10:26:04
108課綱實施後，高中部定必修課程可實施適性分組教學，需開設1.2至1.5倍跨領域、跨學科專題或統整類選修課程，各高級中學需要更多教學與學習空間，為此，教育部國教署訂定「空間活化補助計畫」，協助各高中活化及改善校園空間，優化各空間教學功能，於107年度起實施，今（109）年共補助645校次，補助金額達新台幣4億8537萬元。
國教署透過分區申請說明會，建議學校從既有空間「微改善」，以提升功能，並活化閒置空間，將既有的「專科教室」活化成具有共用性質的「多功能教室」，或規劃成特殊課程使用的「特色教室」，都可發揮空間最大效益。學校也可配合課程規劃及學校特色，規劃整體意象設計及情境布置，融入美學概念。以台中市立大甲高中109年申請運用空間活化經費為例，將原本排課率不高的傳統專科教室，改造成「英文情境多功能教室」，不僅提供英文情境的學習場地，更可作為英文演講、簡報、新聞播報等競賽培訓基地，以及國際交換學生遠端視訊的場所。另國立中興大學附屬高級中學也運用空間活化經費打造「創意思考多功能教學空間」，不僅透過天花板及牆面的整修融合數學情境，更滿足學生分組討論、實作及報告的需求。國教署表示，108課綱以「自發」、「互動」及「共好」為理念，強調學生是自發主動的學習者，因此，提供優質、完善的學習空間，是新課綱順利推動的重要關鍵，透過「空間活化補助計畫」的執行成果填報及訪視，各校陸續展現卓越的成果，未來將持續鼓勵學校踴躍申請，協助學校打造更優質的教學空間。