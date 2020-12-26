好心酸！8歲「西洋棋神童」無家可歸、流落街頭

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《逆轉棋蹟》故事講述年僅

▲▼法辛穆罕默德（上圖右，下圖前）一步步創造國際西洋棋界的奇蹟。（圖／車庫）

2012年，法辛憑藉著堅強實力，一舉拿下法國西洋棋12歲以下組全國大賽冠軍，成為轟動全法國的兒童西洋棋新星，2014年，以法辛崎嶇人生故事為主題的個人回憶錄，於法國出版發行，短短不到一年之內，讓「法辛穆罕默德」這個名字躍上國際版面，與此同時，法辛仍舊努力鑽研西洋棋，並成功於 2017年奪下全球「西洋棋棋聯大師」頭銜。

《逆轉棋蹟》找來《大鼻子情聖》「法國影帝」傑哈德巴狄厄、《