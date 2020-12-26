好心酸！8歲「西洋棋神童」無家可歸、流落街頭
記者翁新涵/綜合報導
2020-12-26 14:03:07
電影《逆轉棋蹟》改編自「西洋棋棋聯大師」法辛穆罕默德人生故事，片中重現天才棋藝神童跨越8千公里，只為實現「棋盤冠軍夢」的血淚經歷。日前，法辛接受訪問表示：「片中最令我印象深刻的畫面是，我和父親流落街頭，我記得睡在街上的第一夜，我們搭了一個帳篷，而那天巴黎剛好遇到一場大風暴，在大風大雨的摧殘下，我一度以為我們會連同帳篷一起被吹走！」
《逆轉棋蹟》故事講述年僅8歲的法辛，年紀輕輕卻已是西洋棋高手，然而，家鄉孟加拉卻不能為他的棋路帶來希望，因此，法辛的父親決定帶著兒子偷渡到法國，作為政治難民申請庇護，同時讓法辛接受西洋棋正式訓練；無奈居留申請被拒，父子倆只能流浪街頭，所幸他們遇見法國西洋棋頂級教練希梵，透過希梵的指導，法辛一步步創造國際西洋棋界的奇蹟。2012年，法辛憑藉著堅強實力，一舉拿下法國西洋棋12歲以下組全國大賽冠軍，成為轟動全法國的兒童西洋棋新星，2014年，以法辛崎嶇人生故事為主題的個人回憶錄，於法國出版發行，短短不到一年之內，讓「法辛穆罕默德」這個名字躍上國際版面，與此同時，法辛仍舊努力鑽研西洋棋，並成功於 2017年奪下全球「西洋棋棋聯大師」頭銜。
《逆轉棋蹟》找來《大鼻子情聖》「法國影帝」傑哈德巴狄厄、《艾蜜莉的異想世界》伊莎貝拉南迪、「天才童星」阿薩德艾哈邁德等實力派演員重磅加持。而飾演法辛棋藝導師希梵的傑哈德巴狄厄也表示：「我覺得將一個人成功背後的故事，拍成一部電影是一件非常有意義的事；法辛的人生旅程充滿了波折，但他卻用盡全力證明自己，希望在任何領域的年輕人，都能透過《逆轉棋蹟》找到對於夢想鍥而不捨的動力！」