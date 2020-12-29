專訪／霞海城隍廟七代弟子　486先生如何從廟口走上網購

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，較顯為人知的是，霞海城隍廟與486先生有許多淵源。
陳延昶出身自霞海城隍廟，要稱呼目前城隍廟管理人陳文文為姑媽，他回憶起年輕時在廟裡的時光，只感覺「很熱」、「空氣很差」，尤其常看到新聞出現所謂「神棍」騙財騙色，所以對於要到廟裡幫忙有些排斥，不過在看到爸爸年紀逐漸大了之後，開始思索能為家族幫上什麼忙，於是毅然決然接下父親在廟裡的工作。
至於到底他是在廟裡司職什麼？陳延昶謙遜地說：「也沒幹嘛，就是到處『鬥跤手』（幫忙，台語）。」當廟一開門，他就從早忙到晚，歷經約半年時間，起初對傳統信仰不那麼熟捻的人，也開始有些變化。他回憶，「在那邊大概待了半年左右時間後，我才慢慢的覺得說，其實有宗教信仰都是好事，因為真正的信仰都是勸人向善。」
在廟中，總有許多無助的民眾，在外找不到援助，只能此尋求神明的慰藉。「宗教能夠讓人在徬徨無助時，還有最後的一些希望、一個寄託。」在廟裡工作就像是警察一樣，「遇到就是真的比較負能量啦！」
不過，這些負能量在陳延昶看來，又變成一種人生的養分。「你會知道，其實人生有很多的苦，有很多的悲歡離合。」耳濡目染之下，「我覺得我的心更柔軟，更能夠去體會人世間的不如意。」甚至也因此在他心中萌生一個座右銘，那就是「笑到最後的才叫笑」，也讓他更懂得惜福與感恩。
陳延昶與霞海城隍廟的關係深厚，也間接促成了「486團購」公司的年節盛事，就是「祭改」服務。
談到為何會開始幫民眾送祭改到城隍廟，陳延昶說，過去他還在寫部落格時期，就會時不時與網友分享祭改、補財庫等訊息，有次聽到一位新竹媽媽被神棍敲竹槓了3000元，「她跟我講後，我就很生氣，生氣到原本要寫書罵神棍，但我怕被打。」
陳延昶與城隍廟內有位老道長是「三代世交」，他認為，這位道長做事認真，且相當有道義，人品很受人尊敬，應該介紹給更多有需要的人，於是興起幫網友送祭改包裹到城隍廟的念頭。
第一個過年時，就收到1、200包的包裹，隔年大家「食好鬥相報」破了2千包，第三年開始又成長到5、6千，這時候不僅要動員全公司同仁幫忙，還就得要另外請工讀生。陳延昶笑說，當初他送200多包時，還是親自騎著腳踏車，如今8年過去，數量已經暴增到1、2萬包，要叫許多輛貨車才載得完。
486團購這項祭改服務，完全是義務性質，還得要動員全體同仁來幫忙，在外人眼裡看來，有些吃力不討好。不過，陳延昶認為，有許多老一輩的客戶，起先並不知道他們公司，但透過祭改服務後，「知道我們是有信用的，就會反過來消費。」反倒為公司間接賺了點利潤，這點「神明還是保佑我啦！」