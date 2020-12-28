破紀錄3,000進口車到台中港？那麼一艘汽車船究竟裝得下幾輛車？

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好的，首先來定義所謂汽車船，就分類而言這種特殊船舶其實源自歷史悠久的滾裝輪(Roll-on/roll-off Ships亦簡稱RORO)，亦即載運馬車、貨車、車廂等「輪式貨物」的貨/客輪，我們身旁有什麼好例證？像是能開車上船往返蘇澳花蓮的麗娜輪，甚至遊走鼓山旗津可載機車的渡輪，它們就算得上滾裝輪的一種，而這麼滾著滾著滾到了1960年代，汽車工業開始走入全球化，大量新車歐、美、亞洲潮來潮往，自然專為載運出廠汽車的滾裝輪於焉現身，從Volkswagen開始，各大汽車品牌開始大量租用所謂「汽車專用運輸船」(Pure Car Carriers亦簡稱PCC)直至現在。
說起最早用船裝載汽車的方法，其實仍與一般貨輪相似，僅以起重機吊卸車輛裝船與下船，但哪輛車沒輪子？直接將車開上開下不是簡單得多？因此早在1950年代，Wallenius Line海運公司便開發了滾裝貨物裝卸系統(就是能夠讓車直接開上船的坡道啦！)，並將之搭載在1955年下水的Rigoletto與Traviata兩艘船上，而到了1963年Wallenius Line更進一步以更寬闊便利的弓形門與多層式全通艙道建造出Aniara號，自此全球首艘PCC於焉誕生。
PCC一旦現身，其優勢所有行銷全球汽車大廠都知道，以1973年日本的「豐田丸10號」為例，這艘PCC便已可載運4,200輛汽車，甚至就連卡車、公車、大型農用機具、履帶車或工程車都能輕鬆裝卸，而正因為PCC通常具備多層式寬闊甲板卻不需要太多擁有舷窗的客艙(畢竟無載客需求)，因此這類船隻除了擁有方正碩大的量體外，同時船舷高度比起多數貨輪都要高聳許多，外觀看就像一只長方形大箱子飄在海上，而為因應越來越頻繁的汽車運輸需求，接續的PCC當然一艘比一艘更大，以目前全球的同類型船舶來說，其中又以Höegh Autoliners航運公司的六艘地平線級PCC最是巨大，其排水量皆為76420噸，載貨量達8,500 CEU，也就是理論上最多能夠裝得下8,500輛車，而這也是PCC汽車船的專用計數單位。
至於CEU的算法是怎樣，冷知識時間，1 CEU恰好就是一輛1967年Toyota Carolla的所需空間，不過既然第一代Corolla車長只有3,850mm，現在第12代的Corolla Altis可長大了1.2倍有餘來到4,630mm，換算下來，就算整船都裝Altis緊繃大概也只能塞進7,000輛車而已了。
所以到港3,000輛有何稀奇？船上或許還有大半新車等著運往橫濱還是哪呢！