黑蔘皂苷量豐富　有助調節身體機能

百草之王的人蔘，自古以來都是養氣、補氣的最佳上品，其中以「黑蔘」更為人蔘之首，近年來在市場上的價格更不斷地往上飆漲，主要是人蔘皂苷Rg3(GinsenosideRg3)的含量是所有人蔘中最高，具有更強的免疫、抗癌作用，加上黑蔘需要用古法九蒸九曝的工藝，因此在市場上極為珍貴。

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黑蔘可算是人蔘家族裡的黑鑽石。在2017年《人蔘研究期刊》（Journal of ginseng research）、《食品與功能》國際期刊（Food and function）、《民族醫學期刊》（Journal of ethnopharmacology）等醫學期刊，皆發表黑蔘的研究報告，指出黑蔘的有效人參皂苷含量是紅蔘的3倍，營養價值非凡，調節生理機能效果更加顯著，因此引發熱烈關注。

▲黑蔘好處多多不僅是人蔘家族裡的黑鑽石，九大妙用最受喜愛，資料來源：朝鮮王朝醫學寶典《東醫寶鑑》。（圖／NOWnews製表）

黑蔘製作需要有一定的工法，必須按照韓國政府頒佈人蔘產業法的標準製程生產，才能夠叫做黑蔘。傳承古法、經過「九蒸九曝」工法炮製，精選六年根頂級高麗人蔘蒸製九回、乾燥九回，溫度嚴格控制在100度以下，反覆蒸曝後外觀變成亮黑色，內部則為深棕色，人蔘皂苷含量多達55種， Rg3、Rg5、Rh2、Rk1等活性成分大大提高，不但口感溫順回甘，且變成更易被人體所吸收的小分子，功效大幅提升。除了補氣養生，黑蔘已被證實擁有多種幫助人體的效用 。

值得一提的是，許多人會認為服用人蔘太燥、會上火，唯有黑蔘是經過繁複的工序所製造，燥性也跟會著去除，是燥熱體質的一大福音，一年四季都可以放心用黑蔘來溫補，特別是虛寒體質、肺虛氣喘、或脾胃衰弱者，更適合服用黑蔘 。不過中醫師也提醒，參類在使用上有其特殊宜忌，透過吃參養生必須視體質而定，更要事先諮詢專業醫師。