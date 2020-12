黑蔘皂苷量豐富　有助調節身體機能

百草之王的人蔘,自古以來都是養氣、補氣的最佳上品,其中以「黑蔘」更為人蔘之首,近年來在市場上的價格更不斷地往上飆漲,主要是人蔘皂苷Rg3(GinsenosideRg3)的含量是所有人蔘中最高,具有更強的免疫、抗癌作用,加上黑蔘需要用古法九蒸九曝的工藝,因此在市場上極為珍貴。

黑蔘可算是人蔘家族裡的黑鑽石。在2017年《人蔘研究期刊》(Journal of ginseng research)、《食品與功能》國際期刊(Food and function)、《民族醫學期刊》(Journal of ethnopharmacology)等醫學期刊,皆發表黑蔘的研究報告,指出黑蔘的有效人參皂苷含量是紅蔘的3倍,營養價值非凡,調節生理機能效果更加顯著,因此引發熱烈關注。

▲黑蔘好處多多不僅是人蔘家族裡的黑鑽石,九大妙用最受喜愛,資料來源:朝鮮王朝醫學寶典《東醫寶鑑》。(圖/NOWnews製表)

黑蔘製作需要有一定的工法,必須按照韓國政府頒佈人蔘產業法的標準製程生產,才能夠叫做黑蔘。傳承古法、經過「九蒸九曝」工法炮製,精選六年根頂級高麗人蔘蒸製九回、乾燥九回,溫度嚴格控制在100度以下,反覆蒸曝後外觀變成亮黑色,內部則為深棕色,人蔘皂苷含量多達55種, Rg3、Rg5、Rh2、Rk1等活性成分大大提高,不但口感溫順回甘,且變成更易被人體所吸收的小分子,功效大幅提升。除了補氣養生,黑蔘已被證實擁有多種幫助人體的效用 。

值得一提的是,許多人會認為服用人蔘太燥、會上火,唯有黑蔘是經過繁複的工序所製造,燥性也跟會著去除,是燥熱體質的一大福音,一年四季都可以放心用黑蔘來溫補,特別是虛寒體質、肺虛氣喘、或脾胃衰弱者,更適合服用黑蔘 。不過中醫師也提醒,參類在使用上有其特殊宜忌,透過吃參養生必須視體質而定,更要事先諮詢專業醫師。