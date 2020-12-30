▲ 江湖地位保衛戰！Toyota Land Cruiser Prado 換心再戰

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如何保有既有的武林地位，同時在兼顧當前科技便利性而不破壞既有經典基因，是這些越野經典續命的關鍵，而在最新引進的 Land Cruiser Prado 車款身上，看到的方式是從 4.0 升 V6 汽油引擎，換成 2.8 升 L4 柴油引擎粉墨登場，更小排氣量的稅金負擔，更高效率的油耗表現，或許這些不是原先 Land Cruiser Prado 買家著重的事，但如何符合日益嚴苛的排放法規，同時稍微增加其對當前車壇的友善度，還是 Land Cruiser Prado 必須做到的事。
雖然歷經過幾度的修飾，但此次試駕的L and Cruiser Prado，還是隸屬於從 2009 年大改款以來的第四代車型，相較於前三代大約 6~7 年就改款的節奏，第四代車型很明顯的在當前休旅車都會化、流行化、精緻化潮流中，減緩了改款速度，可以解讀為母廠減少對其投注的資源，但就如同開場所述，對於這些越野經典而言，更慢的改款速度、最大幅度的「食古不化」程度，或許才是最好的事？（當然，前提是要符合當前排放法規即可）
所以在 Land Cruiser Prado 的外型中，難以發覺與先前汽油動力版本的造型差異，方正帶著規矩的線條，完全展露其十多年前設計語彙的思維，雖然透過些 LED 頭尾燈、鍍鉻裝飾試圖提升些科技感與豪華度，但對於 Land Cruiser Prado 所欲傳達的剛強、耐操本質而言，這些都是聊備一格的妝點。
Push Start 引擎啓閉系統、4.2 吋儀表內多功能資訊顯示幕、9 吋觸控式導航影音主機、包含 ACC 主動式車距維持系統在內的TSS主動安全科技等，是 Land Cruiser Prado 與當代造車科技產生連結的橋樑，讓人可以用更科技、更便利的方式操作這輛 Land Cruiser Prado，設計的操作邏輯，也不致於讓曾經擁有過、駕駛過舊款 Land Cruiser Prado 的消費者難以接受。
不過除此之外，就是 Land Cruiser Prado 展現硬派實力的揮灑空間了，以此次試駕的高規車型越野旗艦版而言，配備了 MTS 智慧型越野地形系統，把多年來在全球各地惡劣路況的征服經驗，濃縮成簡單的按鍵操控、泥沙/碎石/岩石/凸起/岩沙等五種地形設定，駕駛只需要判定當前車輛行駛的路況屬於何種地形，系統就會自動調整中央限滑差速器、A-TRC 主動式循跡行滑控制系統、液壓煞車系統等，搭配可加高 40mm 的氣壓式懸吊、中央與後軸差速器鎖定功能、兩段式加力箱，以及大樑式底盤對應越野路面的高剛性，縱使下盤配置的是前雙 A 臂、後四連桿此不算最硬派的懸吊幾何，Land Cruiser Prado 的越野能力還是佼佼者。
一如其他車壇中的越野經典一樣，Land Cruiser Prado 也同樣在越野過程中加添了科技比例來讓越野變得更容易，如可以抑制車身側傾程度的動態懸吊控制系統、附有底盤透視功能的 MTM 智慧型越野顯示幕等，更別忘了此次換心的重點：提升到 51kgm 的最大扭力，縱使馬力比過去汽油引擎小上一截，但更強大的扭力輸出，絕對是越野時更重要的動力支援。
當然，如此一款越野經典，要用當前精緻化休旅車角度來介紹其 on-road 的行路表現，絕對是吃虧的，太輕手且指向性不佳的轉向手感、過於軟 Q 的懸吊設定、大樑式底盤對應於碎震路面的水土不服，還有柴油引擎難免的運轉聲浪，以當前角度評分，都不是一款可以大賣特賣、眾人臣服的兩百萬級距休旅車，但這也就是 Land Cruiser Prado 成就越野經典、造就其於越野環境江湖地位的原因，這，絕對沒有啥需挑惕或質疑的。
更難能可貴的是，於台灣市場中，相較於 Jeep Wrangle、Land Rover Defender、Mercedes-Benz G-Class 的「成功轉型」，讓其於車壇中的價值，除了既有的江湖定位般，還多了幾分的「潮味」，更具代表的莫過於當前賣到翻天的 Suzuki Jimny，相較起來，Toyota Land Cruiser Prado 並沒有如此的流行天賦，仍是默默的做好自己的本分，就憑這一點，和泰汽車仍持續引進，提供本格買家購買的機會，絕對值得給予掌聲。或許是和泰汽車於其他車型的熱賣，給予了其「任性」的本錢，但無論如何，讓越野經典持續於台灣市場有機會延續下去，讓誕生在精緻化休旅世代的購車者了解何謂越野經典，又何嘗不是好事一樁呢？