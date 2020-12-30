NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

江湖地位保衛戰！Toyota Land Cruiser Prado 換心再戰

2GameSome - 有車賞

2020-12-30 09:55:01

江湖地位保衛戰！Toyota Land Cruiser Prado 換心再戰
▲ 江湖地位保衛戰！Toyota Land Cruiser Prado 換心再戰
食古不化，這對於人格形容而言，是個負面的詞，但對於車壇而言，尤其對於已有一定江湖地位的經典車款，食古不化，卻是個再好不過的讚美，特別在當前車壇變化迅速、兩年一小改四年一大改的新陳代謝速度中，可以食古不化，是對於傳統經典的尊重，是對於極小眾族群的尊敬，Toyota Land Cruiser Prado，無非是食古不化的代表之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
就像武俠小說中的，對於威震八方的武林盟主而言，對於招式細節的形容都是多餘的，江湖地位只需展現在眾人對其的崇拜。車壇中擁有江湖地位的越野經典亦是如此，只要在各大險惡環境中出現、各大搜救與救援團體的使用，此越野車款的地位，就是最好的說明。Jeep Wrangle、Land Rover Defender、Mercedes-Benz G-Class，還有包含此次主角 Toyota Land Cruiser Prado，哪一台不是如此？
如何保有既有的武林地位，同時在兼顧當前科技便利性而不破壞既有經典基因，是這些越野經典續命的關鍵，而在最新引進的 Land Cruiser Prado 車款身上，看到的方式是從 4.0 升 V6 汽油引擎，換成 2.8 升 L4 柴油引擎粉墨登場，更小排氣量的稅金負擔，更高效率的油耗表現，或許這些不是原先 Land Cruiser Prado 買家著重的事，但如何符合日益嚴苛的排放法規，同時稍微增加其對當前車壇的友善度，還是 Land Cruiser Prado 必須做到的事。

和泰汽車於 12 月 21 日推出全新換新動力的 Land Cruiser Prado，區分為越野玩家版與越野旗艦版，此次試駕為後者，售價為新台幣 278 萬元。
和泰汽車於 12 月 21 日推出全新換新動力的 Land Cruiser Prado，區分為越野玩家版與越野旗艦版，此次試駕為後者，售價為新台幣 278 萬元。
換上全新 2.8 升直列四缸柴油引擎為此次升級重點。
換上全新 2.8 升直列四缸柴油引擎為此次升級重點。
雖然歷經過幾度的修飾，但此次試駕的L and Cruiser Prado，還是隸屬於從 2009 年大改款以來的第四代車型，相較於前三代大約 6~7 年就改款的節奏，第四代車型很明顯的在當前休旅車都會化、流行化、精緻化潮流中，減緩了改款速度，可以解讀為母廠減少對其投注的資源，但就如同開場所述，對於這些越野經典而言，更慢的改款速度、最大幅度的「食古不化」程度，或許才是最好的事？（當然，前提是要符合當前排放法規即可）

所以在 Land Cruiser Prado 的外型中，難以發覺與先前汽油動力版本的造型差異，方正帶著規矩的線條，完全展露其十多年前設計語彙的思維，雖然透過些 LED 頭尾燈、鍍鉻裝飾試圖提升些科技感與豪華度，但對於 Land Cruiser Prado 所欲傳達的剛強、耐操本質而言，這些都是聊備一格的妝點。

透過大面積的直瀑式水箱護罩與鍍鉻妝點，提升豪華感。頭燈則為 LED 規格，附水平自動調整功能。
透過大面積的直瀑式水箱護罩與鍍鉻妝點，提升豪華感。頭燈則為 LED 規格，附水平自動調整功能。
車頂粗壯的行李架大幅增加用車機能。
車頂粗壯的行李架大幅增加用車機能。
265/60R18 胎圈規格與大面積登車踏板都是標配。
265/60R18 胎圈規格與大面積登車踏板都是標配。
直立式 LED 尾燈為車尾特色之一。
直立式 LED 尾燈為車尾特色之一。
Push Start 引擎啓閉系統、4.2 吋儀表內多功能資訊顯示幕、9 吋觸控式導航影音主機、包含 ACC 主動式車距維持系統在內的TSS主動安全科技等，是 Land Cruiser Prado 與當代造車科技產生連結的橋樑，讓人可以用更科技、更便利的方式操作這輛 Land Cruiser Prado，設計的操作邏輯，也不致於讓曾經擁有過、駕駛過舊款 Land Cruiser Prado 的消費者難以接受。

透過數位螢幕的導入，讓車內添增些許的科技氛圍。
透過數位螢幕的導入，讓車內添增些許的科技氛圍。
雙環儀表中央塞入 4.2 吋資訊顯示幕。
雙環儀表中央塞入 4.2 吋資訊顯示幕。
四輻式方向盤配備有多功能操作介面。
四輻式方向盤配備有多功能操作介面。
六速手自排變速箱設有換檔撥片。
六速手自排變速箱設有換檔撥片。
9 吋觸控式導航影音主機附有 Apple CarPlay/Android Auto 智慧型手機連結功能，並配備 JBL 14 具揚聲器立體環繞音效。
9 吋觸控式導航影音主機附有 Apple CarPlay/Android Auto 智慧型手機連結功能，並配備 JBL 14 具揚聲器立體環繞音效。
方向盤左側操作介面，可以看見方向盤也為電動四向調整機制。
方向盤左側操作介面，可以看見方向盤也為電動四向調整機制。
駕駛座具備三組記憶功能。
駕駛座具備三組記憶功能。
雙前座椅具備加熱/通風功能。
雙前座椅具備加熱/通風功能。
中央扶手下方置物空間具備保冷效果。
中央扶手下方置物空間具備保冷效果。
第二排座椅具備椅背角度調整、椅面前後滑移機制。
第二排座椅具備椅背角度調整、椅面前後滑移機制。
A 柱與 B 柱上皆有把手方便駕駛與乘客上下車。
A 柱與 B 柱上皆有把手方便駕駛與乘客上下車。
智慧型三區獨立恆溫空調系統（附花粉過濾功能）。
智慧型三區獨立恆溫空調系統（附花粉過濾功能）。
第二排座椅右側也設有把手，便利第三排乘客進出。
第二排座椅右側也設有把手，便利第三排乘客進出。
第二排座椅右側具備有快捷把手，可以快速把座椅往前位移，騰出第三排乘客進出空間，但礙於車身高度與軸距長度，進出難度還是頗高。
第二排座椅右側具備有快捷把手，可以快速把座椅往前位移，騰出第三排乘客進出空間，但礙於車身高度與軸距長度，進出難度還是頗高。
以身高 166cm 乘客示範第三排乘坐空間。
以身高 166cm 乘客示範第三排乘坐空間。
後擋風玻璃具備獨立開啟功能，便利小物取放。
後擋風玻璃具備獨立開啟功能，便利小物取放。
後廂門為側開設計。
後廂門為側開設計。
第三排座椅收折為電動機制。
第三排座椅收折為電動機制。
後行李廂提供外接電源插座。
後行李廂提供外接電源插座。
第三排座椅傾倒時空間展示。
第三排座椅傾倒時空間展示。
不過除此之外，就是 Land Cruiser Prado 展現硬派實力的揮灑空間了，以此次試駕的高規車型越野旗艦版而言，配備了 MTS 智慧型越野地形系統，把多年來在全球各地惡劣路況的征服經驗，濃縮成簡單的按鍵操控、泥沙/碎石/岩石/凸起/岩沙等五種地形設定，駕駛只需要判定當前車輛行駛的路況屬於何種地形，系統就會自動調整中央限滑差速器、A-TRC 主動式循跡行滑控制系統、液壓煞車系統等，搭配可加高 40mm 的氣壓式懸吊、中央與後軸差速器鎖定功能、兩段式加力箱，以及大樑式底盤對應越野路面的高剛性，縱使下盤配置的是前雙 A 臂、後四連桿此不算最硬派的懸吊幾何，Land Cruiser Prado 的越野能力還是佼佼者。

MTS 智慧型越野地形系統、氣壓式懸吊、中央與後軸差速器鎖定等功能介面街設置在中控台中央處。
MTS 智慧型越野地形系統、氣壓式懸吊、中央與後軸差速器鎖定等功能介面街設置在中控台中央處。
三種動力模式切換設置於排檔桿後。
三種動力模式切換設置於排檔桿後。
一如其他車壇中的越野經典一樣，Land Cruiser Prado 也同樣在越野過程中加添了科技比例來讓越野變得更容易，如可以抑制車身側傾程度的動態懸吊控制系統、附有底盤透視功能的 MTM 智慧型越野顯示幕等，更別忘了此次換心的重點：提升到 51kgm 的最大扭力，縱使馬力比過去汽油引擎小上一截，但更強大的扭力輸出，絕對是越野時更重要的動力支援。

同樣配備六速手自排變速箱。
同樣配備六速手自排變速箱。
當然，如此一款越野經典，要用當前精緻化休旅車角度來介紹其 on-road 的行路表現，絕對是吃虧的，太輕手且指向性不佳的轉向手感、過於軟 Q 的懸吊設定、大樑式底盤對應於碎震路面的水土不服，還有柴油引擎難免的運轉聲浪，以當前角度評分，都不是一款可以大賣特賣、眾人臣服的兩百萬級距休旅車，但這也就是 Land Cruiser Prado 成就越野經典、造就其於越野環境江湖地位的原因，這，絕對沒有啥需挑惕或質疑的。

大樑式車身結構行駛特性依舊於 Land Cruiser Prado 身上展露無遺，對於碎震的抑制能力較差。
大樑式車身結構行駛特性依舊於 Land Cruiser Prado 身上展露無遺，對於碎震的抑制能力較差。
充沛的扭力是此具柴油引擎特色，但高速的延展性自然不如過去的 4.0 升 V6 汽油引擎。
充沛的扭力是此具柴油引擎特色，但高速的延展性自然不如過去的 4.0 升 V6 汽油引擎。
偏軟的懸吊設定與較模糊的轉向手感，讓  Land Cruiser Prado 在一般道路的行路精緻度不如當前都會化、精緻化的新世代休旅車。
偏軟的懸吊設定與較模糊的轉向手感，讓  Land Cruiser Prado 在一般道路的行路精緻度不如當前都會化、精緻化的新世代休旅車。
更難能可貴的是，於台灣市場中，相較於 Jeep Wrangle、Land Rover Defender、Mercedes-Benz G-Class 的「成功轉型」，讓其於車壇中的價值，除了既有的江湖定位般，還多了幾分的「潮味」，更具代表的莫過於當前賣到翻天的 Suzuki Jimny，相較起來，Toyota Land Cruiser Prado 並沒有如此的流行天賦，仍是默默的做好自己的本分，就憑這一點，和泰汽車仍持續引進，提供本格買家購買的機會，絕對值得給予掌聲。或許是和泰汽車於其他車型的熱賣，給予了其「任性」的本錢，但無論如何，讓越野經典持續於台灣市場有機會延續下去，讓誕生在精緻化休旅世代的購車者了解何謂越野經典，又何嘗不是好事一樁呢？
關鍵字

    NOW民調中心

    美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

    美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

    繼續作答
    老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

    老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    即時
    推薦閱讀