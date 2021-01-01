美食巷仔內／洗衣公司打造「美食街」裡的法式小酒館

洗衣公司不洗衣服！卻是提供道地的法式餐點，「Luigi 路易奇洗衣公司」隱身在大立百貨美食街，超高CP值的美味料理令人驚豔，主廚武俊傑說，去掉了包裝、服務，甚至將櫃位設在百貨美食街，以半自助的方式讓饕客們可以用親民的價格，品嚐高級法式餐點。

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▲饕客們可以用親民的價格，品嚐高級法式餐點。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲饕客們可以用親民的價格，品嚐高級法式餐點。（圖／記者陳美嘉攝）

▲以最地道的法式手法、將高級食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲以最地道的法式手法、將高級食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「義式脆皮豬肉卷」傳承自羅馬時期的名菜，更是重要節日與慶典上的經典料理。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「義式脆皮豬肉卷」傳承自羅馬時期的名菜，更是重要節日與慶典上的經典料理。（圖／記者陳美嘉攝）

▲以最地道的法式手法、將高級食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲以最地道的法式手法、將高級食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 大立EATALEE美食街引進台北知名法式餐酒館「Luigi洗衣公司」。 （圖／記者陳美嘉攝）