美食巷仔內／洗衣公司打造「美食街」裡的法式小酒館

洗衣公司不洗衣服！卻是提供道地的法式餐點，「Luigi 路易奇洗衣公司」隱身在大立百貨美食街，超高CP值的美味料理令人驚豔，主廚武俊傑說，去掉了包裝、服務，甚至將櫃位設在百貨美食街，以半自助的方式讓饕客們可以用親民的價格，品嚐高級法式餐點。
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大立EATALEE美食街引進台北知名法式餐酒館「Luigi洗衣公司」，鴨肝、龍蝦、生蠔、牛舌、海膽等高級食材完美上桌，美味而且價格親民。「鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵」是創新料理，主廚將自己喜愛的台式食材加以延伸，獨家製作的剁椒，耗時3天發酵而成，帶出不同層次的辣度；灑在上方的鹹蛋黃經火烤帶出香氣；而蝦油更是使用大量蝦殼低溫萃取，迷人風味十分精彩。
「鴨肝滷肉飯」加拿大新鮮冷藏直送的厚實鴨肝煎至外脆內軟，滷汁用紅酒代替米酒，添加蜂蜜帶出香甜氣味，上方還淋有自製的蘋果醋膏醬，配上Q彈而粒粒分明的台梗九號米，台式小吃與西方食材絕妙搭配。
「義式脆皮豬肉卷」傳承自羅馬時期的名菜，更是重要節日與慶典上的經典料理，以豬五花抹上數種香料醃製24小時，再以麻繩綁成圓柱狀塑形，以230度烘烤半小時，軟嫩化口的肉質、薄如紙般的香酥脆皮，爽口不膩。「35天澳洲和牛乾式熟成牛舌」厚實Q彈的肉質，簡單調味帶出頂級食材本身的香氣，饕客必點。
此外，Luigi特聘於加拿大受訓、任職多年的調酒師Cathy Chiang研發出調酒「四季之夢」系列，每款皆呈現一種面貌、色彩與季節風味，提供消費者一場奢華的大人酒食饗宴。
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