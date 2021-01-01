房市／蘆洲「大直」未來將蓋醫院 社區屢創高價
財經中心/綜合報導
2021-01-01 18:00:00
蘆洲永康街與環堤大道的周邊被當地人稱為「蘆洲大直」，主要擁萬坪河堤空間及景觀，外加街廓整齊，生活機能佳又有學區，未來將有亞東醫院分院，原本面河堤較優質的電梯大樓均價介於30~33萬之間，今年疫情趨緩後，這些社區房價屢創新高，漲幅約1成至1成5，且去化速度快，開賣至成交約一週時間。
信義房屋蘆洲長安店主任蔡明軒表示，今年三四月疫情高峰，蘆洲永康街與環堤大道一帶屬長安商圈的房市仍未受到衝擊，因周邊環境利多因素，吸引在地或是三重換屋族群的目光，電梯價格從30-33萬元漲至33-38萬之間，去化速度大約兩周到一個月之間；時序到了下半年，央行祭出低利政策後，更激勵自住客買房，去化速度降低為一周至兩周時間。甚至，下半年還一度出現社區成交行情高於區域，每坪單價突破41萬，蔡明軒說，顯示蘆洲長安商圈的魅力足夠吸引自住客，尤其是電梯大樓有水岸景觀，相較台北大直或甚至新北其他水岸宅價格只需要一半不到。不只如此，周邊公寓單價介於28~33萬也是許多台北市首購族的口袋名單。雖然環堤大道面河堤，僅屬蘆洲長安商圈，生活機能佳，區內小吃林立，麥當勞及連鎖餐飲也都具備。公車系統四通八達，20分鐘以內可進入台北市，緊鄰台64號快速道路十分鐘可達中和五股地區，而亞東醫院也規劃在蘆洲設立蘆洲分院，增強該區未來發展性。