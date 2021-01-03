18蛙人光榮通過天堂路　回顧陸戰偵搜精英挑戰極限歷程

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DAY 1

長跑、長泳、沙暴 展開考驗

歷經長達9週的訓練、通過兩階段的嚴格淘汰，原本44名學員參訓，剩下的24人符合陸戰蛙人克難周測試要求，在夜裡邁開步伐展開30公里的長跑；直到晨曦從遠方的海面升起後，他們帶著魚雷浮標，進行長達7公里的海上長泳。在助教的吆喝聲中，學員上岸後接受沙漠風暴的洗禮，被冬陽曬的暖呼呼的沙，隨著身旁同伴奮力往身上潑灑，此刻他們不覺得累，反而是鬥志高昂。

在完成耐力的訓練後，下午各艇隊員靠著指北針與地圖，依循助教賦予的座標，徒步前往目的地，並隨時因應下達的狀況進行警戒與掩蔽，考驗艇長沉著冷靜的頭腦。

DAY 2 同舟共濟 考驗默契

克難周第二日(12月26日)上午進行「海上操舟」課程，學員們區分為3艘戰鬥突擊艇，在桃子園沙灘外海實施競賽，操舟動作分為齊划向前向後、側划向右向左、原地向左向右轉等，在時間內抵達目標區，不僅是考驗學員的體能與默契，更試煉著團隊的向心力。

結束海上操舟課程後，下午迎接他們的是武裝頂艇行軍訓練，各艇組員必須將重達146公斤的戰鬥突擊艇合力頂在頭上，考驗著各艇成員間的默契與配合。晚間執行「海上操舟」課程，模擬戰場滲透實況，考驗學員們及各艇之間的默契與配合，藉此驗證學員夜間滲透作戰的能力。

▲兩棲偵搜專長班151期克難週，各艇組員必須將重達146公斤的戰鬥突擊艇合力頂在頭上，考驗默契與體力。(圖／軍聞社提供)

200公尺武裝游泳、35公尺平潛測驗。訓練學員平潛35公尺能力的目的，是為了在戰場上能夠有能力規避危險。下午則進行「深潛」及「海上蛙鞋面鏡使用」測驗，學員們在準備好後，等待教官指令一躍入海，下潛至6公尺處，並藉由抓一手掌的沙，證明自己確實抵達海底，通過測驗。

▲克難週第4日實施200公尺武裝游泳、35公尺平潛測驗。(圖／軍聞社提供)

困難地形通過鑑測、負重長跑 考驗驗應變能力

第5日上午執行「困難地形通過」鑑測，考驗學員們的應變能力與默契，並模擬戰場環境，驗證學員的應戰接戰能力。鑑測教官則是模擬假想敵，學員們移動過程中，只要動作不標準，身體高度過高，在教官的視線下被發現，便會被要求退回上一關，直到達到教官的標準與要求。下午背負著重達20公斤的背包，重裝進行「日間長跑」鑑測，他們要在時限內完成20公里的長跑，完成今日測驗後，迎接而來的就是「天堂路」的最終挑戰。

▲兩棲偵搜專長班151期學員2執行「困難地形通過」鑑測。(圖／軍聞社提供)

「天堂路」

經過一周淬鍊，最後18位學員終於來到克難週最後一道關卡「天堂路」。學員準備好後，報上期別與姓名，教官一聲令下，向鋪滿咕咾石的天堂路挺進。過程中會在凹凸不平且尖銳的咕咾石上，進行翻、滾、爬等動作，磨練他們的勇氣與意志，教官們也不時會用加鹽的水向學員噴灑，警惕學員們動作要確實，而水中的鹽份，也會讓傷口刺痛。最終通過終點的學員們，會在陸戰隊指揮官面前，實施搶背動作，並接受指揮官頒贈臂章，享受得來不易的榮耀。家長們在終點等待自己的孩子進場，在指揮官頒贈臂章後，給予完訓的孩子們熱烈的擁抱。

▲陸戰蛙人天堂路測驗，教官們不時會用加鹽的水向學員噴灑，警惕學員們動作要確實，而水中的鹽份，也會讓傷口刺痛。(圖／軍聞社)