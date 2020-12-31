房業涵送冰箱給5寶爸　陳沂痛罵作秀：假愛心真消費

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陳沂昨（30日）發文痛罵房業涵，「單親爸爸不戴套，狂生五個小孩結果沒錢養上網要200塊賣嬰兒車，消息出來一堆人在那邊說好可憐，紛紛捐款捐物資希望幫助他們度過難關。不紅的主播房業涵還親自登門拜訪，送他們一台大冰箱跟包紅包，再當網美打卡景點開心拍照！」
對於房業涵送冰箱，陳沂問：「連買食物的錢都沒有了妳送冰箱是要幹嘛？妳知道大冰箱很耗電嗎？他們連電費都繳不起欸。」接著轟5寶爸：「利用小孩動物博取世人同情，嘴巴說會好好工作但事實就是整天在那邊領補助裝可憐等捐助。我超有資格說啦，我一年繳幾百萬的營業稅養你們這種窮人超不爽，窮人拜託都去結紮好嗎？連買保險套的錢都沒有可以體外射精嗎？」
房業涵隨後在陳沂文章下留言，說明當初本來要送奶粉、尿布、物資等，「但打了電話了解狀況後，媽媽跟我們說，其實食物暫時是夠，但是她們暫時籌不出錢買冰箱，電鍋，孩子要吃的副食品、牛奶，無法保存，只能放到壞掉」，因此才會捐贈一台冰箱。
此外，房業涵也回應陳沂對5寶爸的批判，「不論她們的父母如何有爭議，我想，孩子他們沒有權利選擇誰當父母，有時候社會的不理會，最後可能導致悲劇的發生。」並解釋拍照只是行善想做記錄，無意宣傳，「社會有不同意見，我都可以理解，也希望您能稍微了解，這次伸援手的決定，謝謝您。」
然而，陳沂完全聽不進去，再度發文酸：「房業涵跑來我這邊留了一堆冠冕堂皇的留言真是笑死，我最討厭的就是假掰的人了，還有假愛心真消費，妳全中！眼看寒流來了，應該還有很多不戴套亂打砲生一堆，整天領補助的窮人需要冰箱取暖吧？希望妳能家家戶戶去送一台，反正也沒錢買食物沒錢繳電費，至少躲進去取暖！」
陳沂最後怒斥：「什麼叫作秀？就是有人在看趕快蹭熱度假裝有愛，別人看不到的地方通通置之不理。By the way，房業涵有范范范瑋琪的既視感！」（編輯：楊穎軒）