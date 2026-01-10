我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前，威廉森、墨菲與瓊斯的合約都至少還有三年以上，這為鵜鶘隊提供了保持核心穩定性的基礎。（圖／美聯社／達志影像）

▲鵜鶘隊這番堅定的表態無疑澆熄了其他球隊——如渴望墨菲的勇士隊、以及想要瓊斯的湖人隊的盤算。（圖／美聯社／達志影像）

儘管本賽季深陷泥沼，紐奧良鵜鶘隊已正式向全聯盟發出信號，球隊不打算進行「清倉大拍賣」。根據Amazon Prime Video記者海恩斯（Chris Haynes）引述消息來源指出，鵜鶘隊已明確告知各隊，陣中核心球星威廉森（Zion Williamson）、墨菲（Trey Murphy III）與防守大鎖瓊斯（Herb Jones），都將在2月5日交易截止日後繼續留隊。此舉無疑宣告金州勇士和洛杉磯湖人等隊爭取側翼補強的希望大大降低。除了上述三位球星，鵜鶘隊也將兩名潛力新秀——選秀會換來的奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）列入非賣品名單。在此之前，已有相關報導指出紐奧良方面完全無意送走防守悍將瓊斯。目前，威廉森、墨菲與瓊斯的合約都至少還有三年以上，這為鵜鶘隊提供了保持核心穩定性的基礎；而奎恩與費爾斯則正處於新秀合約的第一年，是球隊未來的發展重點。本賽季對紐奧良而言依舊艱難。球隊在11月經歷2勝10敗的糟糕開局後，撤換了原總教練威利·葛林（Willie Green），改由博雷戈（James Borrego）暫代兵符，但狀況並未好轉。目前鵜鶘隊正處於九連敗的低迷期，以8勝31敗的戰績在西區墊底。即便戰績低迷，鵜鶘隊仍有強烈的競爭動機，而非選擇「擺爛」。主因在於他們已在選秀日為了換取奎恩，將 2026 年的首輪選秀權送至亞特蘭大老鷹隊。這意味著無論鵜鶘最終戰績多差，他們都無法在明年的選秀會中獲得高順位保護。傷病問題連兩年重創鵜鶘。威廉森與瓊斯在本賽季皆因傷缺席了大量比賽，而明星控衛莫瑞（Dejounte Murray）自 2025 年 1 月遭遇右阿基里斯腱斷裂後，至今尚未重返賽場。隨著交易截止日逼近，鵜鶘隊這番堅定的表態無疑澆熄了其他球隊——如渴望墨菲的勇士隊、以及想要瓊斯的湖人隊的盤算。紐奧良高層顯然希望在全員康復後，再次驗證這套核心陣容的競爭力。