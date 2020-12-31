縱火奪7命遭判死刑　嫌：我比鄭捷厲害

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曾文彥曾告訴警察，「鄭捷是否殺了５個人，他殺了７個，比鄭捷還厲害」，而今天在法庭聆判，還押時曾文彥竟朝記者比出雙手小指，顯露鄙夷的眼神，嘴角還掛著一抹詭笑。
且經鑑定意見，認其無法排除未來再度犯案之風險，受教化矯正之可能性低，及參考檢察官之求刑意見，無期徒刑或較輕之有期徒刑刑度，顯不足以還死者公道並撫慰生者之痛，更與被告行為之惡性及危害性之比例不相符合，為維護社會秩序、確保民眾生命安全，是求其生而不可得，認有使被告永久與社會隔離之必要，判被告死刑、褫奪公權終身。
判決書指出，曾文彥前於2017年間，曾在台南市玉井區真理佛堂前輩堂之北棟房間內居住過，因與他人發生糾紛而離開，復於2019年間，再表達欲返回居住之意，遭負責人張和平婉拒，曾文彥認張和平有所偏袒，即懷恨在心。
曾文彥於2019年12月13日深夜11時50分許，搭乘計程車購買汽油，前往前輩堂，將多達10公升之汽油，全數潑灑在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近處，再持打火機點燃衛生紙後，擲入上開潑灑汽油處，瞬間引發爆烈燃燒，除使供人居住之住宅即北棟燒燬，造成7死2傷慘劇。
法官依嘉南療養院針對被告在本案犯行前54日前之妨害公務之另案精神鑑定意見，及法院囑託成大醫院再對被告為本案之精神鑑定結果，鑑定之主責醫師均認被告並非因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，亦非因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低而實行犯行。
且鑑定固說明被告具有符合反社會型人格障礙症之人格特質，然我國之精神衛生法關於精神疾病之定義，明文將反社會型人格違常者排除於精神疾病之外，不能依被告具有符合反社會型人格障礙症之人格特質，即視為存有精神疾病，故無從依刑法減免其刑。
被告雖自行撥打110電話表示其有放火行為，符合刑法自首要件，然依被告報案電話之陳述內容、被告撥打報案電話之理由，及警員證述其等到場後被告之行為表現，顯示被告係因放火亦燒傷雙腳，疼痛難耐，又因深夜偏遠無從呼叫計程車離開，為求送醫，始行報案，而非出於真心悔悟，故與自首係鼓勵真心悔悟之減刑立法意旨已有不符，被告自首舉動非對本案查獲具有關鍵性或突破性之助益，故不依刑法規定減輕其刑。
本件犯罪造成住宅燒燬之財產損害，以及受害人數高達16人之狀況，即便在我國犯罪史上亦屬罕見，堪認被告犯罪造成之侵害結果至為嚴重，被告犯罪情節符合公政公約第6條「最嚴重的罪行」之要件。