影／鹿港桂花巷藝術村　推出彩色風車海迎新年

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許志宏表示，鹿港本身就有傑出的風車製造商，所以桂花巷藝術村的彩色風車海是採用在地廠商製作的風車，為抵擋鹿港冬天九降風的強度，加工更耐用的繩索加固，印刷也採用合成紙，油墨可以抵擋至少三個月的紫外線照射，務必要經得起風吹日曬。在視覺上更澎湃，另添加籐球燈、聖誕燈等裝飾，讓遊客可以白天看風車，晚上賞燈，滿滿的視覺饗宴。
繼今年初鹿港桂花巷藝術村推出「柑仔糖燈籠海」大受遊客喜愛之後，為迎接2021年，鹿港鎮公所再推「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，許志宏說，桂花巷藝術村的彩色風車海的轉動，希望牛來運轉，大家都幸福安康。
鹿港桂花巷藝術村位於早期的烏魚寮，在日治時期建造了一批日式宿舍，民國98年由鹿港鎮公所爭取經費整修完成，轉型為提供藝術家駐村創作的平台，目前共有10間工作室，展現各類不同的工藝及藝術，平日就是吸引遊客的人氣景點，非常受到歡迎。鹿港鎮公所近年陸續加上夜間的佈燈裝置，使桂花巷藝術村在白天與夜晚展現不同的姿態，尤其在夜間增加了許多遊覽的人群，亦是居民散心的最佳場所。
許志宏表示，為了增加燦爛，彩色風車海除了風車，還加上籐球燈、聖誕燈等裝飾，讓遊客可以白天看風車，晚上賞燈，滿滿的視覺饗宴。鹿港鎮公所同時也在規劃明年春節的燈飾，包括文武廟、頂番婆鬧元宵等，各種大小型花燈都在趕工製作中，精彩可期。
許志宏說，歡迎大家元旦假日來鹿港采風，白天逛老街，拜媽祖，嘗小吃，夜間來桂花巷藝術村欣賞風車燈海，免費景點，也是網美打卡首選，假期出遊請勿錯過。