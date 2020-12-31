國片打造「病毒電影」！血腥、殘忍畫面駭爆觀眾眼球
記者翁新涵/綜合報導
2020-12-31 22:00:00
國片《哭悲》以可怕的疫情感染為主軸，發展出恐怖病毒瘋狂感染後，一連串令人驚駭的攻擊事件！並由朱軒洋、雷嘉納、王自強、邱彥翔、藍葦華、蔡昌憲等共同演出，片中結合血腥、暴力以及慾望賁張，就是要帶給觀眾最重口味、驚恐的感官刺激！
《哭悲》故事描述新型病毒蔓延，全世界的人們對病毒逐漸麻木，沒人相信病毒的突變和濳藏危機即將到來。某天早上，俊喆騎車送女友凱婷去上班分開後，分別目睹不明暴徒的襲擊事件，各地的暴動事件頻傳，恐慌、尖叫聲在全城蔓延，被虐殺的血腥畫面滿街都是，大狂殺恐怖襲來，誰能活下來？俊喆要如何殺出活路，拯救不知去向的心愛女友？片中幾乎每位演員，都有機會以特殊化妝上場，而特化時間一次就是2小時以上的折磨，而15人的特化團隊，也幾乎都在每天的高壓工作下完成。而且為了讓場面更具血腥效果，甚至連導演都親自上陣，在場景外大潑血漿！
在最新限制級預告中可以看到，從一個平靜上班日開始，接續許多恐怖、血腥、殘忍的病毒感染場面，然後被感染的人類開始變種，開始狂攻民眾。預告裡傳達出來的訊息：「你心裡最邪惡的念頭是什麼？為什麼不做呢？」挑戰粉絲觀影極限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。