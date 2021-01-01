素顏、淋雨、被性騷擾　林心如慘被他們嗆聲！

林心如自製自演的電視劇《

我是廣告 請繼續往下閱讀

電影中，演出單親媽媽的她，展現為母則強的堅毅，為了維持生計只得在按摩店工作，外型出色的她，

▲▼林心如（上圖右，下圖左）在片中開啟三聲道。（圖／滿滿額娛樂）

而為了飾演一名孤苦無依的越南單親媽媽，林心如更開啟三聲道，

另外，因為跟李李仁

大多是講普通話，