素顏、淋雨、被性騷擾 林心如慘被他們嗆聲！
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-01 22:00:00
林心如自製自演的電視劇《16個夏天》，創造收視神話，但她並不滿足於電視圈，開始轉戰電影圈，第一部自製自演作品，便獻給話題不斷的《迷失安狄》，她在片中獨自帶著一名年僅7歲的幼子，含辛茹苦在按摩店工作，更慘被粗魯的中年男子性騷擾，還得不時淋雨、摔倒受傷，完全褪去以往的明星光環。
電影中，演出單親媽媽的她，展現為母則強的堅毅，為了維持生計只得在按摩店工作，外型出色的她，不時被客人性騷擾，若是反抗還會被客人狠嗆「出去，我要換小姐」，雖然受盡羞辱，但想起兒子也只能忍氣吞聲。林心如感性說道：「希望能透過這部電影，讓大家多多來關注平常生活當中，你們沒有去關注到的這一塊東西。」而為了飾演一名孤苦無依的越南單親媽媽，林心如更開啟三聲道，分別講了普通話、廣東話跟越南話。拍攝前就開始苦學越南語的她，找了越南老師反覆練習越南兒歌與對話，由於電影全片在馬來西亞拍攝，林心如在演出前便自行做功課，發現馬來西亞當地大部分的華人，都會講廣東話，便主動跟導演要求，她的對白中，也要有馬來西亞華人口音的廣東話。
另外，因為跟李李仁在片中大多是講普通話，所以，她還必須特別模仿越南腔跟他對戲，笑說自己有時候念台詞，都會講到有些錯亂，而學習越南話，也是她覺得最辛苦的部分。
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