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有捨有得，換上輕油電─小改款Suzuki Swift試駕！

Carture 車勢文化

2021-01-03 12:55:31

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Swift無疑是Suzuki最重要的全球戰略車款，在環保法規日趨嚴苛下，Suzuki也在現行世代Swift進行小改款時，導入了輕油電混合動力系統，而台灣也在短暫停止銷售後，正式引進小改款Swift，這也是Suzuki繼Ignis之後，引進台灣的第二款輕油電動力車款。
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其實在外觀與內裝部分，小改款Swift並沒有做太多的變動，外觀部分僅改變了水箱護罩的細部設計，採六角格柵式樣搭配置中的鍍鉻飾條，以及換上新的輪圈樣式，並在車尾加上了Hybrid銘牌，其餘部分皆維持原樣。
小改款Swift外觀部分僅改變了水箱護罩的細部設計，採六角格柵式樣搭配置中的鍍鉻飾條，以及換上新的輪圈樣式，並在車尾加上了Hybrid銘牌。
小改款Swift外觀部分僅改變了水箱護罩的細部設計，採六角格柵式樣搭配置中的鍍鉻飾條，以及換上新的輪圈樣式，並在車尾加上了Hybrid銘牌。
小改款Swift在座艙陳設上同樣變化不大。
小改款Swift在座艙陳設上同樣變化不大。
進入車內則是將過去需要加價兩萬、支援Apple CarPlay® 及 Android Auto™連接功能的多媒體主機，以及儀錶板中的4.2吋整合式行車資訊顯示幕列為標配，同時還增加了方向盤換檔撥片，便於換檔使用。空間部分，以該級距標準算是前段班，尤其高車頂設計，帶來寬闊的空間感，是當前小車必備設計，後座椅背亦採具備6/4分離式翻倒功能，可創造最大達579L的收納空間，以個人用車而言已經夠用。

此代的Swift在空間表現上合乎該級距該有的表現。
此代的Swift在空間表現上合乎該級距該有的表現。
小改款Swift在換上新的輕油電動力系統後，在動力輸出上犧牲不少。
小改款Swift在換上新的輕油電動力系統後，在動力輸出上犧牲不少。
小改款Swift最大的變革，就是換上與Ignis相同的Mild Hybrid輕油電動力系統，以一具1.2 L DUALJET引擎為基礎搭配合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池，當煞車減速時，ISG會回收減速動能為電池充電。另在引擎發動與起步時提供輔助動力，提升起步或加速時的燃油效率，整體搭配讓平均油耗進步到22.3km/L，不過代價是動力數據降低不少，小改款Swift之引擎輸出數據為83ps最大馬力與11kgm最大扭力，電動馬達則可以輸出1.94kW功率與35.4Nm扭力，搭配上可模擬七速CVT無段變速系統，比起小改前的111ps與16.3kgm少了28ps與5.3kgm。

即便在起步時會有電力輔助，但說那少掉的動力在實際駕駛時都沒有影響是騙人的，尤其是在再加速時的力道疲弱感頗明顯，當行駛中重踩油門再加速，就會出現過去配置CVT箱之低輸出Hybrid動力車款，那種引擎拉高轉速，聲浪很大等動力，聽覺似乎很快，但實際車速其實沒有提升多少的狀況，也就是說原廠公布的平均油耗數據雖有進步，實際上路是否也能開出如數據般的進步幅度可能也就未必了，除非駕駛者本來就對動力沒有要求，甚至就是常態低速駕駛者，那動力減少的問題對他們影響就不大，但大多數時候，動力不足讓車輛要達到足夠跟上車陣的車速或需要超車、爬坡時，反而需要踩更重的油門，拉高轉速來換取動力，所以在不改變駕駛習慣下，要駕駛此類低輸出Hybrid動力車款，達到官方宣稱的油耗進步幅度其實很難；動力要到用時方恨少，不過在開發成本與法規的限制下，以如此大幅降低動力來換帳面更環保的表象，實在也是很難取捨的非戰之罪。

Swift的輕油電動力系統，在起步時會以電力輔助增加起步加速力道，並在減速時回收動能為電池充電。
Swift的輕油電動力系統，在起步時會以電力輔助增加起步加速力道，並在減速時回收動能為電池充電。
整體來說，改變動力配置的小改款Swift，就不像小改前在動力上有比較大的餘裕，足以應付更多的行駛狀況，而且搭配上不錯的底盤設定，駕駛樂趣仍在，現在小改款Swift只能退回個人都會代步小車的角色；不過有捨去的，也有獲得的，小改款Swift亦全面導入SUZUKI Safety Support，具備ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等配備，主動安全部分在同級車中算是齊備的。

換上新動力的小改款Swift，犧牲了動力換取更好的排汙與油耗表現，以及增配多項安全配備，建議售價為70萬整，僅小漲2.1萬，未如預期可能會超過70萬，算有誠意的，不過在動力減少後，較小的動力讓它退回適合短距離代步的角色，卻又與同門的Ignis在價格上僅相差2萬，既然只能代步，買小一點的好像也可以，但以台灣人的購車習慣，在價差不大、同樣動力下，大多會選尺碼大、買配備更齊的車型來說，本要買Ignis的朋友最後改買Swift的機率不低，所以小改款Swift上市後會不會反而變成網內互打，排擠到Ignis的銷售就有待日後持續觀察了。

 

Suzuki Swift
長寬高(mm)

 3845/1735/1408
軸距(mm)

 2450
車重(kg)

 945
引擎型式

 L3+Hybrid系統
排氣量(c.c.)

 1197
最大馬力(hp/rpm)

 83/6000
最大扭力(kgm/rpm)

 11/2800
變速系統

 模擬七速CVT
傳動型式

 前置前驅
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 扭力樑
輪胎尺寸

 185/55 R16
平均油耗(km/l)

 22.3
售價(萬元)

 70.0
 

 
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