有捨有得，換上輕油電─小改款Suzuki Swift試駕！

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其實在外觀與內裝部分，小改款Swift並沒有做太多的變動，外觀部分僅改變了水箱護罩的細部設計，採六角格柵式樣搭配置中的鍍鉻飾條，以及換上新的輪圈樣式，並在車尾加上了Hybrid銘牌，其餘部分皆維持原樣。
進入車內則是將過去需要加價兩萬、支援Apple CarPlay® 及 Android Auto™連接功能的多媒體主機，以及儀錶板中的4.2吋整合式行車資訊顯示幕列為標配，同時還增加了方向盤換檔撥片，便於換檔使用。空間部分，以該級距標準算是前段班，尤其高車頂設計，帶來寬闊的空間感，是當前小車必備設計，後座椅背亦採具備6/4分離式翻倒功能，可創造最大達579L的收納空間，以個人用車而言已經夠用。
小改款Swift最大的變革，就是換上與Ignis相同的Mild Hybrid輕油電動力系統，以一具1.2 L DUALJET引擎為基礎搭配合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池，當煞車減速時，ISG會回收減速動能為電池充電。另在引擎發動與起步時提供輔助動力，提升起步或加速時的燃油效率，整體搭配讓平均油耗進步到22.3km/L，不過代價是動力數據降低不少，小改款Swift之引擎輸出數據為83ps最大馬力與11kgm最大扭力，電動馬達則可以輸出1.94kW功率與35.4Nm扭力，搭配上可模擬七速CVT無段變速系統，比起小改前的111ps與16.3kgm少了28ps與5.3kgm。
即便在起步時會有電力輔助，但說那少掉的動力在實際駕駛時都沒有影響是騙人的，尤其是在再加速時的力道疲弱感頗明顯，當行駛中重踩油門再加速，就會出現過去配置CVT箱之低輸出Hybrid動力車款，那種引擎拉高轉速，聲浪很大等動力，聽覺似乎很快，但實際車速其實沒有提升多少的狀況，也就是說原廠公布的平均油耗數據雖有進步，實際上路是否也能開出如數據般的進步幅度可能也就未必了，除非駕駛者本來就對動力沒有要求，甚至就是常態低速駕駛者，那動力減少的問題對他們影響就不大，但大多數時候，動力不足讓車輛要達到足夠跟上車陣的車速或需要超車、爬坡時，反而需要踩更重的油門，拉高轉速來換取動力，所以在不改變駕駛習慣下，要駕駛此類低輸出Hybrid動力車款，達到官方宣稱的油耗進步幅度其實很難；動力要到用時方恨少，不過在開發成本與法規的限制下，以如此大幅降低動力來換帳面更環保的表象，實在也是很難取捨的非戰之罪。
整體來說，改變動力配置的小改款Swift，就不像小改前在動力上有比較大的餘裕，足以應付更多的行駛狀況，而且搭配上不錯的底盤設定，駕駛樂趣仍在，現在小改款Swift只能退回個人都會代步小車的角色；不過有捨去的，也有獲得的，小改款Swift亦全面導入SUZUKI Safety Support，具備ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等配備，主動安全部分在同級車中算是齊備的。
換上新動力的小改款Swift，犧牲了動力換取更好的排汙與油耗表現，以及增配多項安全配備，建議售價為70萬整，僅小漲2.1萬，未如預期可能會超過70萬，算有誠意的，不過在動力減少後，較小的動力讓它退回適合短距離代步的角色，卻又與同門的Ignis在價格上僅相差2萬，既然只能代步，買小一點的好像也可以，但以台灣人的購車習慣，在價差不大、同樣動力下，大多會選尺碼大、買配備更齊的車型來說，本要買Ignis的朋友最後改買Swift的機率不低，所以小改款Swift上市後會不會反而變成網內互打，排擠到Ignis的銷售就有待日後持續觀察了。
| Suzuki Swift
| 長寬高(mm)
| 3845/1735/1408
| 軸距(mm)
| 2450
| 車重(kg)
| 945
| 引擎型式
| L3+Hybrid系統
| 排氣量(c.c.)
| 1197
| 最大馬力(hp/rpm)
| 83/6000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 11/2800
| 變速系統
| 模擬七速CVT
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 185/55 R16
| 平均油耗(km/l)
| 22.3
| 售價(萬元)
| 70.0