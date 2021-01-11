帶你遊遍日本九州　必訪9大景點美食全放口袋名單裡！

沒辦法出國的日子，對喜愛旅行的人來說，簡直度日如年，只能藉由看過往出國照片回味，或者上網看看旅遊影片，幻想自己置身其中。這次，就讓主持人盧彥澤與食尚玩家蛙蛙，透過視訊邀請日本親戚小蛙，跟著在地嚮導體驗最道地的九州之旅，搶先筆記起來，將美食、美景一網打盡，等待出國解封時，無論重遊或者首次踩點，絕對要放進必去的城市名單！

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鹿兒島─妙見石原莊

來到九州鹿兒島，肯定要體驗頂級溫泉，而位在天降川溪谷畔旁的這家妙見石原莊，是當地非常知名的秘湯，除了有露天大浴池外，還有野溪溫泉，在綠蔭圍繞的風景裡泡著暖和的溫泉，簡直置身在世外桃源。



▲來到妙見石原莊，必吃懷石料理！（圖／翻攝自食尚玩家）

泡完舒服的溫泉之後，當然要以美食延續！位在妙見石原莊地下一樓有間「食菜石藏」餐廳，特別使用鹿兒島當地食材製作懷石料理，在美如畫的環境享用美食，真的是一大享受！





鹿兒島─仙巖園



▲仙巖園是日本大河電視劇《篤姬》的拍攝地點。（圖／翻攝自食尚玩家）

大家非常熟悉的日本大河電視劇《篤姬》，主要拍攝的場景就是在仙巖園！一眼望去很難不被眼前的櫻島火山遠景給吸引，搭配上山石、樹木、竹林等自然美景，美到被列為世界文化遺產之一呢！



▲來仙巖園品茶、吃點心度過美好的下午。（圖／翻攝自食尚玩家） 除了看風景，也別忘了到仙巖園茶寮品茶、吃點心，尤其內行人必點仙巖園限定的和菓子「飛龍頭」，輕鬆愜意度過一個日式的下午時光。



鹿兒島─霧島藝術之森



▲霧島藝術之森有超多藝術品。（圖／翻攝自食尚玩家） 坐落於霧島大自然森林中的開放式美術館「霧島藝術之森」，是喜愛藝術的人必訪景點，場館內外展示許多日本國內外知名藝術家的作品，包括台灣人非常熟悉的草間彌生，就有兩件經典作品「香格里拉之花」及「紅色高跟鞋」在此展出，不只能來這裡拍照打卡、散步於大自然中，也可以到超好逛的禮品店買紀念品，非常值回票價！



▲草間彌生兩件經典作品「香格里拉之花」及「紅色高跟鞋」超適合打卡拍照。（圖／翻攝自食尚玩家）

宮崎─鵜戶神社



▲鵜戶神社是日本唯一建在海邊懸崖洞穴裡的神社。（圖／翻攝自食尚玩家） 有著神話之鄉美名的宮崎，在日南海岸有兩座極具特色的神社，一個是青島神社，另一個就是日本唯一建在海邊懸崖洞穴裡的鵜戶神社。





除了有融合峭壁、海浪令人讚嘆的景觀外，這裡主要是以女性的健康和幸福聞名，許多人都會特別祈求安產、育兒、良緣等等，也記得千萬要來嘗試投擲「運玉」，據傳只要投進坑裡，願望就會實現喔！





宮崎─蝦野高原



▲蝦野高原遍地紅色，看起來相當壯觀。（圖／翻攝自食尚玩家）

據傳因為地底不斷滲透出硫磺，讓地面及森林都染成像蝦子般的紅色，不僅是秋天賞楓的必去勝地，一年四季也都有不同的風貌。沿途會經過煙霧繚繞的野外噴泉、小橋流水、湖泊，還有滿山遍谷的芒草與森林，秋天時節還會有滿滿的楓葉，這麼美的景觀，難怪會入選森林浴之森100選，真的是讓人心曠神怡。





宮崎─日向岬/十字架之海



▲十字架之海展現大自然的鬼斧神工。（圖／翻攝自食尚玩家）

喜歡看海的人，當然就要來到日向岬，這裡沿岸長年受到海浪的拍打，形成了從上方往下看如同十字架般的特殊海岸地形，因此被命名為「十字架之海」。十字架之海和一旁的岩石形成漢字「叶」的形狀（「叶」在日文有實現願望的意思），也因此在展望台這裡還特別設置了「十字架之鐘」，據說敲響它能夠實現願望呢！



▲傳說在十字架之鐘許願很靈驗。（圖／翻攝自食尚玩家）

宮崎─MIYACHIKU



▲來這裡沒有好好享用宮崎牛就太可惜了。（圖／翻攝自食尚玩家） 介紹完這麼多九州的景點，肚子想必餓了吧！要說到宮崎美食，連續三屆奪下日本和牛奧運會冠軍的「宮崎牛」肯定是老饕的首席名單！想要一嚐宮崎牛的美味，在全國都有著極高評價的美味和牛鐵板燒 MIYACHIKU，透過專業主廚的手藝，將油花分布均勻的牛排完美呈現，來到宮崎沒來品嚐就真的太可惜了！





宮崎─OGURA（瀬頭店）



▲道地南蠻炸雞是不能錯過的美味。（圖／翻攝自食尚玩家）

日式料理店都會有的南蠻炸雞，想要吃最正宗的風味，來創立超過一甲子的「OGURA」就對了！這裡的招牌料理就是南蠻炸雞，淋上滿滿的塔塔醬，外酥內軟的炸雞，搭配特調醬料，不用花大錢也能享用超道地的平民美食。





宮崎─肉捲飯糰宮崎一番街店



▲肉捲飯糰也是相當道地的美食。（圖／翻攝自食尚玩家）

除了正餐，內行饕客才知道的道地美食肉捲飯糰，將長條豬肉片裹上醬汁後，包裹在圓柱狀的米飯上，再放到烤箱烤成金黃色，鮮美肉汁加上焦烤香氣，無論當作主餐或小吃，都有大大的滿足！