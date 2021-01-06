▲ 匯豐集團豪車再出招 正式加入 Volvo 經銷體系

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國際富豪汽車今日宣布由國內知名汽車集團匯豐汽車出資成立的「匯勝汽車」，成為雲嘉南地區的經銷新銳。Volvo 汽車未來也將借重匯豐集團深耕台灣 40 餘載的經驗，與匯勝汽車強強聯手，經略雲嘉南豪華汽車市場。
匯豐集團成立於 1975 年，深耕全台 40 餘年，累積豐富客戶資源與服務經驗，更是全台第一家銷售突破百萬輛的汽車經銷商，曾獲得《天下雜誌》標竿企業榜第四名肯定。從新車與中古車銷售、汽車長短租與租購服務、汽車保修、購車貸款、保代服務等等，匯勝汽車承襲母集團多年的汽車業經營經驗。
因應近年台商回流，Volvo 汽車看好台南科學園區發展，聯袂匯勝汽車強化雲嘉南銷售與服務之佈局，自 2021 年 1 月 1 日起，匯勝汽車位於台南地區的 Volvo 匯勝永康正式營運，嘉義亦成立 Volvo 匯勝嘉義臨時展示中心，同步提供售後保修，預計 3 月底以正式展示中心暨服務據點與消費者見面。除此之外，匯勝汽車積極籌備位於台南市中西區的 Volvo 匯勝中華全新據點，預計於 2021 年 5 月開幕。
Volvo 匯勝汽車展示中心與服務廠一覽表
匯勝永康據點
地址：台南市永康區中正南路 280 號
電話：06-254-2118
營運時間：2021年 1 月 1 日
星期一至星期六 08:30 - 21:00
星期日 09:00 - 21:00
匯勝中華據點
地址：台南市中西區中華西路二段 665 號
電話：06-258-2328
營運時間：建構中，預計 2021 年 5 月開幕
匯勝嘉義臨時據點
地址：嘉義市西區北港路 1024 號
電話：05-237-2385
營運時間：2021 年 1 月 1 日
星期一至星期六 8:30 - 18:30
星期日 服務廠公休
＊正式據點預計 3 月底開幕