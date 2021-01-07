特企／保護「足健康」迎新年　阿瘦皮鞋新春優惠超有感

春節前後是年度國人最重要的節慶，也是換季、送禮大採買的時段，歡慶2021新年到來，阿瘦皮鞋即日起推出「足健康迎新年」優惠活動，全國門市商品全面5折起，並祭出消費滿額贈、會員點數加價購及獨家超值商品等好康優惠，幫消費者省荷包，滿足購物的需求，並協助顧客挑選一雙合適的好鞋，犒賞自己一年來的辛勞，準備好迎接健康、美好的新年。

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迎接新的一年來臨，踏入新年，想越走越健康，最需要入手一雙輕量有型又舒適減壓的新鞋款。阿瘦皮鞋結合專利鞋墊科技，以兼具時尚與健康機能為訴求，打造全新「A.S.O萬步健康氣墊鞋」，堪稱是為「健走」而設計，結合專利鞋墊科技，減壓抗震功能再提升，給予腳部最適當的支撐，滿足現代消費者追求時尚與機能兼具的需求，要讓民眾過年走春出遊穿好鞋，新春好型迎新年。

阿瘦皮鞋表示，人氣輕運動鞋款「萬步健康氣墊鞋」系列自推出以來，憑藉足部健康的訴求及兼具舒適的穿著體驗，受到廣大消費者的關注與喜愛，迄今已熱銷突破5萬多雙，穩坐去年度暢銷冠軍。為鼓勵消費者穿對鞋，走出時尚與健康，特別舉辦「動員集氣抽2021新款萬步氣墊鞋」，只要上臉書活動頁面按讚及留言，就有機會免費抽中新款「萬步健康氣墊鞋」。

A.S.O新春鉅獻「足健康迎新年」活動自即日起，全館商品包括鞋、包、襪、 配件、套組等多樣商品全面5折起，消費滿額再享滿額贈好禮；單筆消費滿6千元贈法國ARCOPAL絢麗櫻花餐具三件組(價值950元)，滿1萬元贈西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋(價值2,480元)，滿1萬8千元贈JOANNA混羊毛被(價值4,990元)，阿瘦會員再獨享點數加價購優惠，以原價2,480元的西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋為例，憑「A.S.O購有利卡」點數加購價只要999元，相當於四折超殺優惠，就是要讓消費者大呼有感！



更多優惠詳情及相關活動內容，請至阿瘦皮鞋官方網站www.aso.com.tw或粉絲團www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。

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