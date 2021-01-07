特企／年節孝親送禮　可得「機靈」些！

年節將至，孝親禮品眼花撩亂不知怎麼挑？想讓長輩感受到送禮的貼心，您，可得「機靈」些！今年春節，全新升級的「安怡保護力長青奶粉」，用專利植物性葡萄糖胺、零膽固醇，以及骨鈣靈活營養群等三種貼心配方，幫您守護家人行動力，輕鬆收服長輩的心！1/13起，除在大潤發、家樂福、愛買等量販通路推出優惠活動，全聯福利中心各分店亦祭出特殊優惠，讓您年節送禮免操心。

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安怡保護力長青全新升級 三大貼心配方設計 全面守護長輩行動力

想要行動力常保年輕，知名骨科醫師劉大永提醒，「40歲後，身體機能會開始退化，出現骨質密度過低、環節不適、肌肉量過少的情況，都可能讓退休後的行動力受限。」建議民眾要趁早透過營養補充和運動養好行動力！成人奶粉領導品牌「安怡」明星商品「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」配方新升級，集結三大特色，讓消費者喝的更健康、更少負擔！日常可選擇顧骨骼、環節、體力的高鈣低指牛奶，每天兩杯，輕鬆保有靈活行動力。





「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」有哪些體貼長輩的配方升級特色?





升級特色一：專利植物性葡萄糖胺，奶素可食，茹素長輩也能輕鬆養成機靈「環節」





常見營養補充品會添加葡萄糖胺，增強環節健康。但對於吃素或早齋的民眾，為了怕吃進動物性的葡萄糖胺，可能避免飲用奶粉，反導致鈣質、蛋白質補充不足。為此，安怡特地選用奶素可食的專利植物性葡萄糖胺，為讓長輩不用因為吃素、吃早齋，而中斷鈣質、蛋白質補充。





升級特色二：零膽固醇，讓長輩補充營養少無負擔





許多長輩為了追求吃得健康，會刻意減少熱量的攝取，但反而可能導致鈣質和蛋白質攝取不足！若是擔心肉類油脂攝取過多，「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」的零膽固醇配方，可讓長輩在補充鈣質和優質蛋白質時不用怕有負擔。





升級特色三：獨家骨鈣靈活營養群，骨骼、環節、體力兼顧，讓行動更有力





劉大永醫生表示，「行動力是退休後生活品質的關鍵，而骨骼、環節、體力三者，與行動力息息相關。」獨家骨鈣靈活營養群，添加小分子鈣、維生素D3、植物性葡萄糖胺、優質蛋白質、鎂等豐富營養素，安怡奶粉讓民眾一次滿足骨骼、環節、體力營養所需，打造健康行動力！





安怡奶粉行動力營養一次補齊 百大醫師共同推薦

安怡在熟齡族健康、行動力的把關與堅持，獲得超過百位醫師以上的支持，想要有好的行動力，從日常飲食喝牛奶開始。「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」配方升級，顧好行動力就從現在開始。各大通路大潤發、家樂福、愛買及全聯福利中心因應年節來臨，推出各式優惠活動，詳情請依店內公告為準。