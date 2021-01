在南韓這個保守社會,藝人明星想公開出櫃是一件不太容易的事,但女團WA$$UP出身的智愛,日前卻在IG分享與女朋友的親密合照,更大方示愛:「I have a lovely girlfriend(我有個可愛的女朋友)」,許多網友則表示,欣賞她勇於向大衆展示最真實的自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼智愛勇敢出櫃。(圖/智愛IG)

× ▲▼智愛勇敢出櫃。(圖/智愛IG)

×

女團WA$$UP是在2013年出道,可惜發展平平,組合便在2019年正式解散,但現年25歲的成員智愛,仍會不時在IG分享自己的日常生活,或者唱歌片段。

▲▼智愛在2張黑白照上,大方承認自己是雙性戀。(圖/智愛IG)

× ▲▼智愛在2張黑白照上,大方承認自己是雙性戀。(圖/智愛IG)

×

智愛在2張黑白照上寫著:「I love man and women. Can you understand?(我喜歡男生和女生,你明白嗎?)」以及「I have a lovely girlfriend so..!Be Happy(我有個可愛的女朋友,所以要開心啊)」,大方承認自己是雙性戀,更公開與女友的合照,兩人親密地頭貼頭,十分甜蜜。

▲▼智愛和女友親密合照。(圖/智愛IG)

× ▲▼智愛和女友親密合照。(圖/智愛IG)

×

智愛出櫃的消息曝光後,不少網友到其IG留言,大讚她勇敢並表示會支持她們,「愛無分性別,只要開心幸福就好」、「恭喜姐姐!一定要開心快樂」,更要她繼續保持自我,不用管別人的目光。

男歌手HOLLAND

。