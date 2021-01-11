防官兵酒駕、遭詐 東勢分局深入營區宣講
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-11 11:26:09
台中市新社山區有國軍部隊駐守，為確保國軍官兵休假出營區時能遵守交通規則，並避免遭到不肖份子詐騙，東勢警分局新社分駐所所長藍忠明日前應邀前往陸軍五支部彈藥庫進行交通安全與反詐騙宣導，藍所長利用交通事故與詐騙的案例影片讓官兵瞭解車禍發生的原因與避險的觀念，實務的上課內容讓官兵們獲益良多，部隊長還衷心希望藍所長能不定期到部隊向官兵弟兄們宣講。
國軍官兵年輕單純，常成為詐騙集團的對象，且放假出營區後酒駕等交通事故也有所聞；東勢分局新社分駐所於上週未應邀前往陸軍五支部彈藥庫進行交通安全與反詐騙宣導，所長藍忠明針對酒駕處罰新制搭配真實的酒駕肇事案例影片，以淺顯易懂的方式說明，讓在場官兵記憶深刻，也深感遵守交通規則的重要性。另針對詐騙常見的手法，如「假冒機構」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」、「假援交詐騙」，以及目前新型「投資詐騙」等手法分析其特點，提供防範詐騙的方法與管道，期能使營區官兵遇上各種詐騙狀況都能及時發現，減少詐騙案件發生。員警利用問答方式與百名官兵直接互動，官兵弟兄踴躍提問，迴響熱烈。
藍忠明所長呼籲，在酒精濃度的催化下，人體對於道路上臨時狀況的反應能力及判斷能力皆會急遽下降，故酒後駕車往往成為道路上的隱形殺手，每位駕駛人都應嚴格約束自身行為，嚴守酒後不開車的原則；另因應詐騙手法不斷推陳出新，詐騙知識不可少，務必多方求證，如疑似遭受詐騙，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，請警方協助查證，以保荷包平安！