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源自越野名門的純粹，TOYOTA LAND CRUISER PRADO全方位滿足你的視野

Carture 車勢文化

2021-01-11 12:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在純種越野領域裡，G-CLASS或DEFENDER或許你早耳熟能詳，但將鏡頭拉回東洋，TOYOTA旗下最強悍的LAND CRUISER車系可同樣極具威望，而今LAND CRUISER PRADO全方位精進再登場，無論路裡或路外當然矢志做到最強！
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德英日越野誰最強？

 
關於Off-Road玩耍，各造車大國自有見解，剛提及，就德國而言G-CLASS不做二人想，但始自582萬元至880萬元的訂價簡直就像開玩笑，至於英國代表莫過LAND ROVER DEFENDER，動輒超越300萬元的售價也非人人吃得消，所幸我們還有來自日本的TOYOTA LAND CRUISER PRADO，論資歷顯赫猶有過之，239與278萬元的建議售價，更欣勝前述對手不知幾條街之遙。

來自日本的越野名門LAND CRUISER PRADO，論資歷與對手同樣顯赫甚至猶有過之。
來自日本的越野名門LAND CRUISER PRADO，論資歷與對手同樣顯赫甚至猶有過之。
 

LAND CRUISER的顯赫身世

 

早在上個世紀1951年，全球首輛LAND CRUISER即已馳騁於日本國土，不說你可能不知道，三年前LAND ROVER也才剛開張，至於G-CLASS這邊，還要再過28年方才姍姍來到地球上，要對LAND CRUISER叫聲大學長，也不過行禮如儀剛好而已。

只是早誕生並不一定得人尊敬，但LAND CRUISER不僅持續演進代代更強，更行銷全球170國同時創造超過1,000萬輛的累計銷售成績，追根究底，無非好用、實用又耐用而已，要知道可不是每個國家都有福份像台灣般柏油鋪滿滿，修車廠更多到像便利店，無論非洲荒野、中東沙漠或是南美雨林，越蠻荒就越能見到LAND CRUISER的事實，正證明了這支越野名門品質究竟有多精湛，而路外能耐又是如何強悍。

LAND CRUISER行銷全球170國同時創造超過1,000萬輛的累計銷售成績，追根究底無非實用、好用又耐用而已。
LAND CRUISER行銷全球170國同時創造超過1,000萬輛的累計銷售成績，追根究底無非實用、好用又耐用而已。
 

強還要更強，LAND CRUISER PRADO再進化

 

就在70年後的今天，我們迎來不僅越野實力一如過往堅強，同時On-Road舒適性精益求精的新世代LAND CRUISER PRADO，透過視覺設計進化、座艙配置調整以及動力架構更新三大進程，因而成就更符應日常需求的全方位座駕，畢竟越野只是興趣，悠活態度才是重點，具備霸氣身形、超大空間與完美地形適應性的LAND CRUISER PRADO，當然更適合各式Outdoor型態生活玩家。

 

玩Outdoor？還有誰比LAND CRUISER PRADO更適合？
玩Outdoor？還有誰比LAND CRUISER PRADO更適合？
就視覺設計面而言，LAND CRUISER PRADO以更厚實精緻的頭尾扮相攫取所有人目光，就像是提高的LED頭燈組位置搭配一體式鍍鉻黑灰烤漆混搭水箱護罩，或是自帶豪奢的高亮銀18吋鋁圈，再連結到堆疊出沈穩感受的梯狀LED尾燈及車尾視覺，總體而言不僅保留車系既有的壯碩與俐落，同時更帶來前所未見的精緻與奢華感受，正吻合On-Road / Off-Road皆強勢的既定調性。

提高的LED頭燈組搭配一體式混搭水箱護罩，帶來更厚實精緻的前臉扮相。
提高的LED頭燈組搭配一體式混搭水箱護罩，帶來更厚實精緻的前臉扮相。
而在座艙配置當然更多地方值得大書特書，像是中控台與門飾板便以細膩皮革與霧面木紋等精緻材質包裹，營造猶勝豪華休旅質感，集中化的T字型中控介面更讓駕者得以輕鬆操作一切行車功能無需分神，搭配專為越野而生的低側窗與通透前方視野，即便道路行駛依然保有簡明判位優勢，至於彈性七人座的空間設定則滿足各種生活型態使用，與此同時全車系更具備雙前座冷暖通風電動座椅、三區恆溫空調、9吋多媒體觸控介面、4.2吋全彩MID儀表顯示與14具揚聲器JBL 5.1聲道音響系統，高規版本還配置具保冷功能的大容積中央扶手置物區、兩組駕駛座記憶與第三排座椅電動調整收折功能，面面俱到滿足一切遊走需求。

座艙不僅選用質材更細膩，集中於駕駛側的控制介面與寬闊的視野，也讓越野行駛時更無窒礙。
座艙不僅選用質材更細膩，集中於駕駛側的控制介面與寬闊的視野，也讓越野行駛時更無窒礙。
雙前座具備冷暖通風電調座椅，荒野山溪同樣得享舒適體感。
雙前座具備冷暖通風電調座椅，荒野山溪同樣得享舒適體感。
具保冷功能的大容積中央扶手置物區與第三排座椅電動調整收折功能，是高規越野旗艦版的專屬配置。
具保冷功能的大容積中央扶手置物區與第三排座椅電動調整收折功能，是高規越野旗艦版的專屬配置。
而說起動力架構的更新更是本次進化的重中之重，原本的4.0升自然進氣汽油心臟改以2.8升柴油渦輪增壓引擎入替，最大馬力雖下修至204匹，但貼近越野目的與車重設定的最大扭力卻巨幅暴漲至51公斤米，且自1600轉至2800轉皆呈高原狀峰值分佈，搭配六速自排變速系統後，因而獲致11.4km/L的平均油耗與一級能源效率成績，更省的油耗與稅金負擔，當然更適合台灣在地的用路環境。

原本的4.0升自然進氣汽油心臟改以2.8升柴油渦輪增壓引擎入替，換來的是巨幅暴漲至51公斤米的峰值扭力與11.4km/L平均油耗成績。
原本的4.0升自然進氣汽油心臟改以2.8升柴油渦輪增壓引擎入替，換來的是巨幅暴漲至51公斤米的峰值扭力與11.4km/L平均油耗成績。
不僅如此，於越野輔助系統上LAND CRUISER PRADO亦有驚人之舉，在9吋中控螢幕的下方一次將四輪驅動控制、中央差速器鎖定與後軸差速器鎖定開關整合其上，若是高規越野旗艦版更配置可依路面回饋主動調整懸吊平衡桿的KDSS動態懸吊控制系統、可依路況與車速主動調整車高的AVS可變阻尼避震系統、能以低定速穿越崎嶇陡坡的Crawl Control智慧型越野緩進系統以及可一鍵適應各種路況的MTS智慧型越野地形系統，再連同全車系標配可監控周邊環境與底盤透視的MTM智慧型越野顯示幕與PVM環景影像輔助系統，任何越野或道路狀況皆能全然掌握從容以對。

越野旗艦版中控下方整合了四輪驅動控制、中央差速器鎖定、後軸差速器鎖定開關以及KDSS動態懸吊控制系統、AVS可變阻尼避震系統、Crawl Control智慧型越野緩進系統、MTS智慧型越野地形系統。
越野旗艦版中控下方整合了四輪驅動控制、中央差速器鎖定、後軸差速器鎖定開關以及KDSS動態懸吊控制系統、AVS可變阻尼避震系統、Crawl Control智慧型越野緩進系統、MTS智慧型越野地形系統。
 

最後，我們小試了下身手

 

當然，擁有梯形大樑式底盤與中、後差速器鎖定硬底子的LAND CRUISER PRADO，配置上眾多電子輔助後肯定是錦上添花，我們在北台灣有名的越野場不禁手癢小試了下，發覺即便放在一般H4高速四驅模式幾乎已足以應對所有中度以下越野路況，一旦遭遇高段差陡坡，L4低速四驅模式加上升高底盤也能輕鬆克服障礙，從頭到尾壓根還沒讓差速器鎖定與MTS智慧型越野地形系統上場的機會，倒是在攻克陡坡時Crawl Control智慧型越野緩進系統起了大作用，可以極低速定速的好處在於能夠專心面對方向盤控制，而無需分神應付油門與煞車，與此同時，更能專注享受車輪與路面的連結以及征服地表的成就感。

H4模式已足對應一般越野路況，而Crawl Control更在在攻克陡坡時起了大作用。
H4模式已足對應一般越野路況，而Crawl Control更在在攻克陡坡時起了大作用。
可監控周邊環境與底盤透視的MTM智慧型越野顯示幕與PVM環景影像輔助系統，讓路況掌握更加輕鬆簡明。
可監控周邊環境與底盤透視的MTM智慧型越野顯示幕與PVM環景影像輔助系統，讓路況掌握更加輕鬆簡明。
我們更躍躍欲試的部分也在於柏油路面LAND CRUISER PRADO的行駛質感，只見油門灌下龐大的扭力隨即牽引偌大車身奮力向前，過程不僅毫不拖泥帶水甚至在飽足扭力灌注下還帶幾許輕鬆愉悅，令人驚異的是受惠於完美隔音與這具引擎本身的靜謐特性，身處車內你全然無法察覺來自柴油發動機的噪音與震動，加上柔中帶韌且軟硬高低皆可自主調整的懸吊系統，比起多數大型休旅，LAND CRUISER PRADO甚且來得更加舒適，再加上前中後三排皆寬大開闊同時具備專屬出風口，即便用於全員出遊，同樣帶來愉悅自若的駕乘感受。

LAND CRUISER PRADO不僅加速輕盈明快，無論隔音或制震同樣讓乘員倍感尊榮。
LAND CRUISER PRADO不僅加速輕盈明快，無論隔音或制震同樣讓乘員倍感尊榮。
即便第三排座椅同樣寬闊，成人入座一點也不顯侷促彆扭。
即便第三排座椅同樣寬闊，成人入座一點也不顯侷促彆扭。
當第三排甚至第二排座椅收折，偌大的空間什麼樣的露營、潛水器材或單車皆能輕鬆置入。
當第三排甚至第二排座椅收折，偌大的空間什麼樣的露營、潛水器材或單車皆能輕鬆置入。
正因此，我們一致認同LAND CRUISER PRADO稱為越野之王絕非過譽，甚且在乘坐舒適性、空間機能與享受配備部分，還超越不少專為柏油路而生的運動休旅，再加上TSS而來的ACC主動式車距維持定速系統、PCS預警式煞車防護系統、LDA車道偏移警示抑制系統、AHB智慧型遠光燈切換系統以及族繁不及備載應有盡有的安全輔助機制，都讓這輛車成為最全面化的地表移動載具，無論想居家或狂野，LAND CRUISER PRADO總都能夠面面俱到甚且比你想像還要來得更好！
不僅行路反應舒適，標配的TSS系統更讓行車安全萬無一失。
不僅行路反應舒適，標配的TSS系統更讓行車安全萬無一失。
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