源自越野名門的純粹，TOYOTA LAND CRUISER PRADO全方位滿足你的視野

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德英日越野誰最強？
關於Off-Road玩耍，各造車大國自有見解，剛提及，就德國而言G-CLASS不做二人想，但始自582萬元至880萬元的訂價簡直就像開玩笑，至於英國代表莫過LAND ROVER DEFENDER，動輒超越300萬元的售價也非人人吃得消，所幸我們還有來自日本的TOYOTA LAND CRUISER PRADO，論資歷顯赫猶有過之，239與278萬元的建議售價，更欣勝前述對手不知幾條街之遙。
LAND CRUISER的顯赫身世
早在上個世紀1951年，全球首輛LAND CRUISER即已馳騁於日本國土，不說你可能不知道，三年前LAND ROVER也才剛開張，至於G-CLASS這邊，還要再過28年方才姍姍來到地球上，要對LAND CRUISER叫聲大學長，也不過行禮如儀剛好而已。
只是早誕生並不一定得人尊敬，但LAND CRUISER不僅持續演進代代更強，更行銷全球170國同時創造超過1,000萬輛的累計銷售成績，追根究底，無非好用、實用又耐用而已，要知道可不是每個國家都有福份像台灣般柏油鋪滿滿，修車廠更多到像便利店，無論非洲荒野、中東沙漠或是南美雨林，越蠻荒就越能見到LAND CRUISER的事實，正證明了這支越野名門品質究竟有多精湛，而路外能耐又是如何強悍。
強還要更強，LAND CRUISER PRADO再進化
就在70年後的今天，我們迎來不僅越野實力一如過往堅強，同時On-Road舒適性精益求精的新世代LAND CRUISER PRADO，透過視覺設計進化、座艙配置調整以及動力架構更新三大進程，因而成就更符應日常需求的全方位座駕，畢竟越野只是興趣，悠活態度才是重點，具備霸氣身形、超大空間與完美地形適應性的LAND CRUISER PRADO，當然更適合各式Outdoor型態生活玩家。
就視覺設計面而言，LAND CRUISER PRADO以更厚實精緻的頭尾扮相攫取所有人目光，就像是提高的LED頭燈組位置搭配一體式鍍鉻黑灰烤漆混搭水箱護罩，或是自帶豪奢的高亮銀18吋鋁圈，再連結到堆疊出沈穩感受的梯狀LED尾燈及車尾視覺，總體而言不僅保留車系既有的壯碩與俐落，同時更帶來前所未見的精緻與奢華感受，正吻合On-Road / Off-Road皆強勢的既定調性。
而在座艙配置當然更多地方值得大書特書，像是中控台與門飾板便以細膩皮革與霧面木紋等精緻材質包裹，營造猶勝豪華休旅質感，集中化的T字型中控介面更讓駕者得以輕鬆操作一切行車功能無需分神，搭配專為越野而生的低側窗與通透前方視野，即便道路行駛依然保有簡明判位優勢，至於彈性七人座的空間設定則滿足各種生活型態使用，與此同時全車系更具備雙前座冷暖通風電動座椅、三區恆溫空調、9吋多媒體觸控介面、4.2吋全彩MID儀表顯示與14具揚聲器JBL 5.1聲道音響系統，高規版本還配置具保冷功能的大容積中央扶手置物區、兩組駕駛座記憶與第三排座椅電動調整收折功能，面面俱到滿足一切遊走需求。
而說起動力架構的更新更是本次進化的重中之重，原本的4.0升自然進氣汽油心臟改以2.8升柴油渦輪增壓引擎入替，最大馬力雖下修至204匹，但貼近越野目的與車重設定的最大扭力卻巨幅暴漲至51公斤米，且自1600轉至2800轉皆呈高原狀峰值分佈，搭配六速自排變速系統後，因而獲致11.4km/L的平均油耗與一級能源效率成績，更省的油耗與稅金負擔，當然更適合台灣在地的用路環境。
不僅如此，於越野輔助系統上LAND CRUISER PRADO亦有驚人之舉，在9吋中控螢幕的下方一次將四輪驅動控制、中央差速器鎖定與後軸差速器鎖定開關整合其上，若是高規越野旗艦版更配置可依路面回饋主動調整懸吊平衡桿的KDSS動態懸吊控制系統、可依路況與車速主動調整車高的AVS可變阻尼避震系統、能以低定速穿越崎嶇陡坡的Crawl Control智慧型越野緩進系統以及可一鍵適應各種路況的MTS智慧型越野地形系統，再連同全車系標配可監控周邊環境與底盤透視的MTM智慧型越野顯示幕與PVM環景影像輔助系統，任何越野或道路狀況皆能全然掌握從容以對。
最後，我們小試了下身手
當然，擁有梯形大樑式底盤與中、後差速器鎖定硬底子的LAND CRUISER PRADO，配置上眾多電子輔助後肯定是錦上添花，我們在北台灣有名的越野場不禁手癢小試了下，發覺即便放在一般H4高速四驅模式幾乎已足以應對所有中度以下越野路況，一旦遭遇高段差陡坡，L4低速四驅模式加上升高底盤也能輕鬆克服障礙，從頭到尾壓根還沒讓差速器鎖定與MTS智慧型越野地形系統上場的機會，倒是在攻克陡坡時Crawl Control智慧型越野緩進系統起了大作用，可以極低速定速的好處在於能夠專心面對方向盤控制，而無需分神應付油門與煞車，與此同時，更能專注享受車輪與路面的連結以及征服地表的成就感。
我們更躍躍欲試的部分也在於柏油路面LAND CRUISER PRADO的行駛質感，只見油門灌下龐大的扭力隨即牽引偌大車身奮力向前，過程不僅毫不拖泥帶水甚至在飽足扭力灌注下還帶幾許輕鬆愉悅，令人驚異的是受惠於完美隔音與這具引擎本身的靜謐特性，身處車內你全然無法察覺來自柴油發動機的噪音與震動，加上柔中帶韌且軟硬高低皆可自主調整的懸吊系統，比起多數大型休旅，LAND CRUISER PRADO甚且來得更加舒適，再加上前中後三排皆寬大開闊同時具備專屬出風口，即便用於全員出遊，同樣帶來愉悅自若的駕乘感受。
正因此，我們一致認同LAND CRUISER PRADO稱為越野之王絕非過譽，甚且在乘坐舒適性、空間機能與享受配備部分，還超越不少專為柏油路而生的運動休旅，再加上TSS而來的ACC主動式車距維持定速系統、PCS預警式煞車防護系統、LDA車道偏移警示抑制系統、AHB智慧型遠光燈切換系統以及族繁不及備載應有盡有的安全輔助機制，都讓這輛車成為最全面化的地表移動載具，無論想居家或狂野，LAND CRUISER PRADO總都能夠面面俱到甚且比你想像還要來得更好！