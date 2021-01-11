這一跨界，跨得不得了，Ford Focus Active任性版試駕！

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其實在起初Ford發表第四代Focus車系時，跨界版本的Focus Active就已經同步亮相，但在原廠針對不同市場的產品上市時程安排與導入國產之前置作業等因素，以及受到武漢肺炎疫情影響，Focus Active直到2020年底才正式導入台灣生產，並在2021年第一周正式上市，而在福特六和所舉辦的試駕活動中，除了安排一般的道路試駕外，更特地打造一座Off-Road體驗場地，讓媒體朋友可體驗Focus Active在導入多地形處理能力，增加防滑與簡陋（非鋪裝）路面之動態模式後，即便是前驅設定，仍具備輕度越野的能力，加上原本優秀的動態表現，這一跨界，可真是跨得不得了，整體表現超乎大家的預期。
就外觀看來，Focus Active基本輪廓當然還是與Focus五門車型相同，再針對跨界休閒取向增加專屬外觀套件，包括有：環繞全車下緣〈前後下擾流、四輪輪拱、側裙〉、採霧化黑銀雙色搭配的高抗磨護板、專屬霧黑菱格水箱護罩、LED前霧燈飾蓋與霧黑車頂架等，並在前左右葉子鈑嵌上「Active」字樣銘牌以示身分，另外，車高也因底盤加高了約四公分而增加，但車高仍控制於1550mm以內，為1513mm，面對較舊的機械停車位時，也不用擔心會有超高的疑慮，算是在提高底盤以增加休閒機能與日常都會使用間取得了平衡。
進入車內，主要的不同是換上了皮質與織布相搭的雙材質座椅，並以藍色縫線設計，以及在椅背上增加「A」字彩繪，同時，中控台飾板與車門飾板也改採藍色類碳纖式樣，展現出與其他車型不同的活潑氛圍；而Focus豐富的配備在Focus Active也完整呈現，本次試駕的高規的Focus Active任性版，配備直接比照Focus ST-Line Lommel，包括：SYNC3娛樂整合系統、原廠中文衛星導航、B&O音響、HUD抬頭顯示器、Qi無線充電座、後座充電座〈USB Type A & C〉等，都是超越同級車的設置。
Focus Active仍舊是以C2平台為基礎開發，但不單只是以Focus增加底盤高度這麼簡單（前懸提高40mm／後懸提高44mm，離地高度增加至163mm），除採用原廠專屬調校多連桿後獨立懸吊，於前後控制臂轉向座採用新設計，將其行程加高並優化參數，懸吊幾何設定重新設計，以對應非鋪裝路面之需求，而且避震系統也針對台灣需求在阻尼軟硬上特別調校，使用新調校減震筒與簧圈，以兼顧操控與舒適性。
在實際試駕當天，可以感受到底盤較Focus ST-Line Lommel變得Q許多，對於路面碎震抑制效果增加，舒適性提升，但在山路上奔馳，進彎的犀利度卻沒有減弱太多，轉向反應依舊迅速，只有側傾會稍微明顯一些，後軸跟進速度稍稍緩一點點，但還是可以感受到原本優異的底子仍在，而且在改配Goodyear EfficientGrip Performance全天候輪胎，非Focus ST-Line Lommel配置的高性能胎，在溼地下卻還是有水準之上的抓地力，操控表現令媒體們感到驚艷，大家原以為重心變高與換裝輪胎後，操控與動態表現會有明顯落差，Focus Active卻完全沒有出現大家所預期的落差感，還是可以給駕駛者滿滿的信心。若說以百萬內中型車的平均操控表現為基準，Focus ST-Line Lommel的操控表現有90分以上，那Focus Active依舊可維持在85分的以上高分，就算是面對Focus ST-Line Lommel同等級的中型掀背車也不顯失色，更不用說市場中的CUV，跟Focus Active相比，根本不再相同的基準點上。
至於在動力輸出部分，搭載與Focus ST-Line Lommel相同的1.5升渦輪增壓三汽缸引擎，搭配SelectShift™八速手自排變速箱，可輸出最大馬力182ps與24.5kgm最大扭力，在車重還比Focus ST-Line Lommel略輕5kg下，動能充沛夠用，跑起來與Focus ST-Line Lommel一樣輕盈。
而更讓人驚豔的是，當前最流行的百萬內CUV，除了部分高規格車型有配上四輪傳動系統，幾乎大多都是採前輪驅動設定，包含這回要跨界打擊的Focus Active也是如此，但採前輪驅動的CUV，可以說是幾乎沒有越野能力，大多只能因底盤拉高，稍微可應付一些硬質非鋪裝路面，若遇到砂石較厚或泥濘等低摩擦力路面時，就難以應付了，而Focus Active在動態模式系統增加了防滑與簡陋（非鋪裝）路面模式後，竟然在面對濕滑泥濘與硬沙質路面〈非沙灘軟沙〉時，也能克服行駛，甚至是在底盤離地高度允許下，面對會產生單輪離地的高低落差地形，同樣也可通過，在新增的兩個模式下，以ESP系統與TCS系統的相互搭配，控制引擎出力與煞車，讓車輛具備一定的脫困能力，與其說是具備輕越野能力，以前驅CUV來說，應該可說達到接近中度越野的水準。
其實在車型定位上，與Focus Active最接近是以掀背車架構衍生的跨界休旅車其實是Subaru XV，只是Subaru XV有配置四輪傳動，且是百萬進口級距，因此，國產化後的Focus Active，Ford主要是要以其對應當前國產與百萬內銷售較亮眼的CUV，如甫上市的Toyota Corolla Cross、Mazda CX-30等車款，但非直接面對面打擊，而是希望以一個比較不同型態的跨界車款，給予消費者一個新的選擇，在廣大的CUV市場中走出屬於自己的一條路。
最終Focus Active在發表後，兩個車型的建議售價竟然都壓低在90萬內，原本大家預期在配備與Focus ST-Line Lommel相仿，車體結構在有所改變下，價格應該會差不多，甚至超過Focus ST-Line Lommel，但福特六和卻開出了一個誠意十足的價格，在整體設定非常適合台灣用路環境下，加上原本達Level 2自動駕駛標準的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，讓Focus Active的吸引力爆棚，也為整個中型車〈包含；房車、掀背車、CUV、SUV〉級距投下震撼彈，Focus Active以國產新型態跨界車款的姿態上場，也拉大了Ford的整體攻擊範圍，這兩年Ford在新世代Focus車系與Kuga車系先後在台上市後，銷售成績十分亮眼，在2021年第一周在投入高戰力的Focus Active，Ford在2021年持續拉抬銷售表現可說是指日可待。
| Ford Focus Active任性版 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4397/1844/1513
| 軸距(mm)
| 2700
| 車重(kg)
| 1375
| 引擎型式
| L3 渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1497
| 最大馬力(ps/rpm)
| 182/6000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 24.5/1600~4500
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 215/50R18
| 平均油耗
| 16.4km/L
| 售價
| 89.8萬元