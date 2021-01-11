1700匹神級超跑Koenigsegg Gemera來台，凡車退開眾人速速參拜

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Gemera命名源於瑞典語的「To Give More」，意即在保有頂尖極致超跑的性能血統之下，提供更多元的使用機能。做為首部Mega GT四座頂尖超跑，Gemera在性能表現上超越絕大多數的雙座頂尖跑車，並提供駕駛在長程開放道路上，以時尚、舒適、安全的方式隨同全家人享受前所未有的性能感官體驗。
做為開拓級距的先行者，四人座頂尖超跑Gemera具有亮眼的的日常便利性與舒適性能。車內配載四組冷熱獨立置杯架、前/後座資訊娛樂系統、前/後座行動電話無線充電座、車內無線網路、具備11組揚聲器的頂尖音響系統。獨特無B柱的設計搭配Koenigsegg著名的平移旋轉式車門，使車艙空間更為開放寬廣，乘客進出順暢無阻；單體碳纖維桶型座椅搭配記憶泡棉可根據駕駛者體型，塑造專屬包覆感，在遇到路面起伏或撞擊時，具備足夠支撐性，使前後座乘客皆享有至上的舒暢乘坐體驗。總容積200公升的行李廂空間使這部極致性能頂尖超跑可容納四組登機箱尺寸大小的行李，完美結合日常便利。
Gemera搭載Koenigsegg與旗下公司Freevalve開發製造的2.0升無凸輪軸三汽缸乾式油底殼雙渦輪增壓「Tiny Friendly Giant」TFG引擎。Freevalve係由Koenigsegg創辦人Christian von Koenigsegg所合作成立之技術公司，以突破性的無凸輪軸引擎技術而聞名。如名所示，TFG引擎尺寸精小僅有70 kg，但仍具備強大的馬力與扭距以及渾厚迷人的音浪，可產生600 bhp的最大馬力與600 Nm的扭力峰值；總共三組的電動馬達，兩組位於後軸推動左右輪、一組連結引擎曲軸驅動前輪，可有1100 bhp的組合動力，單獨加總動力則為1400 bhp，成就Gemera 1700 bhp超凡的綜效輸出。TFG引擎是對未來動力傳動系統一種漸進的展望；與任何燃油引擎相比，TFG引擎提供更輕便、有效且永續的動力傳動方案。
Koenigsegg Gemera軸距長達3000 mm，提供前所未見的空間舒適性及操控穩定性，而後輪轉向則使Gemera擁有較小的虛擬軸距，駕馭體驗靈敏暢捷，高速行駛時，後輪轉向則提供更優秀的指向性能。全輪轉向與全輪扭距導引的結合提供無限的可調性以及轉向與駕駛的適應性，使Gemera成為兼具樂趣以及操控的Mega GT。
Koenigsegg Gemera具備強韌的碳纖維單體車艙，前後軸間抗扭曲剛性可達40000 Nm，六個智能安全氣囊、ABS、循跡控制及穩定控制系統，以及自動駕駛輔助系統等極致安全設備使Gemera成為最安全的Megacar之一。全輪轉向、全輪驅動、全輪扭距導引使Gemera的駕駛能在安全且穩定的環境下盡享駕馭的純粹樂趣。
全新Koenigsegg Gemera做為引領級距的先鋒，仍與所有Koenigsegg的頂尖超跑具有緊密連結與設計語彙—啟發自戰鬥機的圓弧形前擋風玻璃、簡潔的線條、較短的前懸比例以及大尺寸的側進氣口。而車頭的設計源自於Koenigsegg第一部概念車—1996年誕生的Koenigsegg CC。Gemera亦搭載Koenigsegg頂尖超跑極具指標性的獨創設計—平移式旋轉門，此獨一無二的車門啟閉方式，將原為兩個方向的動作融合成順暢的單一操作概念，造就不容錯認的Koenigsegg標記。歸功於強韌的碳纖維單體車艙，無B柱的設計使此部兩門四座的頂尖超跑無需移動座椅，乘客即可出入順暢無阻，前後座乘客皆享有同等純粹且舒適的頂尖Koenigsegg Megacar體驗。