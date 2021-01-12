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到故宮南院看國寶嚐創新國寶鍋物　蔡易餘親上場代言

記者陳惲朋／嘉義報導

2021-01-12 16:10:07

立委蔡易餘代言，縣長翁章梁等人到場力挺創新的國寶鍋物。(圖／讀者吳先生提供）
▲立委蔡易餘代言，縣長翁章梁等人到場力挺創新的國寶鍋物。(圖／讀者吳先生提供）
到故宮南院看珍貴國寶，已成中南部地區民眾越來越親近的日常。院內唯一餐廳-「野爺鍋物」配合國寶創出新意的將深遠年代背景、不凡歷史價值的「翠玉白菜」、「魚躍成龍鍋」等寶物融入美食中，讓民眾在飽覽國寶之後，更能盡嚐有產銷履歷的精巧「國寶」創意美食。
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今(12)日上午在故宮南院嘉會廳「野爺鍋物」，由民進黨嘉義縣籍蔡易餘立委代言主持一場國寶創意美食會；讓野爺鍋物餐廳繼「翠玉白菜鍋」成功而爆紅推出後，再度將國寶與鍋物完美結合。野爺鍋物在南院於嘉義成立5週年，並迎接2021年到來之際，新添一道結合產銷履歷、產地直送，且極具好彩頭的國寶美食-「魚躍成龍鍋」。
故宮南院表示，院內唯一餐廳嘉會廳「野爺鍋物」的系列鍋品多元豐富，提供民眾更多的選擇，不只有高檔海鮮鍋、肉質鮮美的牛（豬）肉鍋、泰式酸辣鍋…等，也能享受帝王級的待遇，嚐嚐宮廷風味的「大清藥膳鍋」，甚至就點一道慈禧太后最愛的「萬壽菊花鍋」也不錯，清淡養生。

▲慶賀南院於嘉義成立5週年，並迎2021年，新添一道結合產銷履歷、產地直送，且極具好彩頭的國寶美食-「魚躍成龍鍋」。(圖／讀者吳先生提供）
▲慶賀南院於嘉義成立5週年，並迎2021年，新添一道結合產銷履歷、產地直送，且極具好彩頭的國寶美食-「魚躍成龍鍋」。(圖／讀者吳先生提供）
 

「野爺鍋物」負責人吳品諭指出，去年首度以故宮最有人氣的國寶翠玉白菜為發想，推出「翠玉白菜鍋」，經常光臨餐廳的老饕爭搶嚐鮮，「翠玉白菜鍋」一夕間成了店內火紅熱賣產品。今年適逢南院成立5週年，所以再將國寶與鍋物完美結合，新添一個極具好彩頭的「魚躍成龍鍋」，對社會人士有著功名富貴的寓意，對學生而言則是象徵魚躍龍門、金榜題名。

吳品諭說，「野爺鍋物」將會常態性提供「魚躍成龍鍋」，同時別出心裁的請專人設計玉鰲魚花插的介紹置於擺盤中，設計的正面以古物的意象塑形，背面有古物的文字解說以及「有鮽鮮物」的LOGO。

南院提到，「魚躍成龍鍋」的主要食材，由「有鮽鮮物」提供，用屏東枋寮養殖的新品種珍珠龍膽石斑，是養殖達人何世卿以龍膽石斑與老虎斑繁殖成功的新品種，不僅遺傳龍膽石斑生長快速的優點，又兼具老虎斑鮮甜細嫩的肉質，魚皮Q彈油脂豐富、富含膠質。這是「有鮽鮮物」首度與「野爺鍋物」合作，雙方「堅持優質食材」的理念相同、一拍即合，希望用餐客人在享受新鮮佳餚之餘，對故宮國寶有更多的認識。
▲「野爺鍋物」負責人吳品諭(中)指出，去年以國寶翠玉白菜為發想推「翠玉白菜鍋」，今年適逢南院成立5週年，再將國寶與鍋物完美結合，新添一個極具好彩頭的「魚躍成龍鍋」。(圖／讀者吳先生提供）
▲「野爺鍋物」負責人吳品諭(中)指出，去年以國寶翠玉白菜為發想推「翠玉白菜鍋」，今年適逢南院成立5週年，再將國寶與鍋物完美結合，新添一個極具好彩頭的「魚躍成龍鍋」。(圖／讀者吳先生提供）
 
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