▲ 繼續風流倜儻！Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic 以型馭行

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E-Type 之美，相信已經無須贅言，如何承接起這傾國傾城之美，F-Type 確實有其壓力，但放眼當今車壇，縱使面對車價高上數倍的極致超跑，F-Type 的美背從來沒有矮人一截的問題，就算還有經典如 911 的對手在列，F-Type 的美感天賦，依舊高的頂天。
2013 年誕生至今，歲月巨輪的推進，並沒有在其身上留下了痕跡，從當前角度欣賞，距今七年前所誕生的 F-Type，依舊擁有技壓全場的美力。但為了讓其貼合當代人的用車思維、駕車習慣，歷經小幅改款的 F-Type 問世，在 2020 底之際抵達了台灣，彷彿在用渾身的魅力，加速送走這混沌的一年。
取車前的綿綿冬雨，絲毫不減一親芳澤的心情，而天公也仿佛聽見了我們心中呼喚般，在取車出發後的不久，就從陰雨轉換成陰天的氣候，或許是火辣的性感阻止了溼氣，也或許是雨神也因 F-Type 的美，暫停了手中灑落雨滴的任務。
直奔拍攝目的地的路途上，F-Type 那熟悉的一身性格再次湧現，前後全鋁合金雙 A 臂所換取的須臾轉向反應，何謂人車一體的零時差反應時間，依舊是 F-Type 說了算。面對台灣的路況水平，雖然試駕的車款為低階的P300 R-Dynamic，採用傳統圈簧懸吊設定，而非 P450 R-Dynamic 的主動式電子懸吊系統，但得宜的調校，依舊讓其稱職的演繹「GT」身份，快意的壯遊高手，不因座著點較接近地面而犧牲掉過多的舒適度，取而代之的，是對路面狀況清晰的掌握，與對於路面顛簸高超的濾鏡功能。
何謂快意？這雖然是如美感般因人而異的主觀意識，但當你踩下 P300 R-Dynamic 的油門踏板，那不急迫也不過分溫吞的動力輸出，仿若英倫紳士般活靈活現的在你眼前，舉手投足盡是優雅，但又充滿力量，收放自如且又易於掌控的動力曲線，更只是出自於與一輛鋼炮相同的 2.0 升排氣規格汽油渦輪增壓引擎，就算你有著引擎缸數或排氣量迷思，但聽到了後方響亮的排氣聲浪，以及輕盈車頭的動態優點，這迷思，應該不會太讓你困擾。若無法說服自己、硬要與自己荷包過意不去，那 486 萬的 P450 R-Dynamic，會用江湖罕見的 5.0 升 V8 引擎讓你過足癮。
熱情方歇，藉由相機的捕捉記憶這輛小改款後的 F-Type 之美，所有焦點，自然落於車頭的更動之間，更銳利修長的頭燈，搭配上放大的水箱罩，讓車頭整體視覺比重更為低趴集中，有人說這更類似於 Aston Martin 的風格，有人說這似乎有些德系韻味，看在起初不大習慣的自己眼中，歷經了一整天的消化吸收，才發現這輛 F-Type 的美，不屬於其他任何人，這樣禁得起、耐得住欣賞的美，就是 Jaguar 的美學思維。E-Type，不就是如此？
座艙的更動更是細微，最大的差異莫過於駕駛眼前所換上的 12.3 吋高解析度全數位化儀表板，雖然自己仍愛過往的傳統指針儀表，但好在匹配著車內簡約風雅的座艙格局，這科技儀表尚不顯突兀，好險沒有如對手般直接插入大屏幕儀表的粗野，讓 F-Type 的美，還能繼續風流倜儻好多年。
366 萬的身價，F-Type P300 R-Dynamic 要面臨的是一票德系或義系的跑車名家，F-Type 不用震天價響的動力數據挑戰江湖，而是一如過往的以美來征服，就像龐德終究是一身華服出任務，而不是渾身重裝滿身肌肉的浴血任務。