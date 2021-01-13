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繼續風流倜儻！Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic 以型馭行

2GameSome - 有車賞

2021-01-13 09:55:01

繼續風流倜儻！Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic 以型馭行
▲ 繼續風流倜儻！Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic 以型馭行
雖然自身非「貴古賤今」的老古板，但在近來一連串的 CUV、BEV 轟炸之下，乍見這低底盤、純油動力性感尤物的小改款 Jaguar F-Type，讓人如醍醐灌頂般振奮精神。這久違的純粹、久違的直接機械感，無疑是在歷經 2020 年整年負面能量轟炸之際，如撥雲見日般讓人心情曲線上揚的時刻。
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試駕車款為 Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic，售價新台幣 366 萬元起。
試駕車款為 Jaguar 小改款 F-Type P300 R-Dynamic，售價新台幣 366 萬元起。
E-Type 之美，相信已經無須贅言，如何承接起這傾國傾城之美，F-Type 確實有其壓力，但放眼當今車壇，縱使面對車價高上數倍的極致超跑，F-Type 的美背從來沒有矮人一截的問題，就算還有經典如 911 的對手在列，F-Type 的美感天賦，依舊高的頂天。
2013 年誕生至今，歲月巨輪的推進，並沒有在其身上留下了痕跡，從當前角度欣賞，距今七年前所誕生的 F-Type，依舊擁有技壓全場的美力。但為了讓其貼合當代人的用車思維、駕車習慣，歷經小幅改款的 F-Type 問世，在 2020 底之際抵達了台灣，彷彿在用渾身的魅力，加速送走這混沌的一年。

取車前的綿綿冬雨，絲毫不減一親芳澤的心情，而天公也仿佛聽見了我們心中呼喚般，在取車出發後的不久，就從陰雨轉換成陰天的氣候，或許是火辣的性感阻止了溼氣，也或許是雨神也因 F-Type 的美，暫停了手中灑落雨滴的任務。

直奔拍攝目的地的路途上，F-Type 那熟悉的一身性格再次湧現，前後全鋁合金雙 A 臂所換取的須臾轉向反應，何謂人車一體的零時差反應時間，依舊是 F-Type 說了算。面對台灣的路況水平，雖然試駕的車款為低階的P300 R-Dynamic，採用傳統圈簧懸吊設定，而非 P450 R-Dynamic 的主動式電子懸吊系統，但得宜的調校，依舊讓其稱職的演繹「GT」身份，快意的壯遊高手，不因座著點較接近地面而犧牲掉過多的舒適度，取而代之的，是對路面狀況清晰的掌握，與對於路面顛簸高超的濾鏡功能。

極快的轉向反應與車身動態，反映出下盤結構的特色；優異的懸吊調校，則稱職的演繹 GT 跑車身份。
極快的轉向反應與車身動態，反映出下盤結構的特色；優異的懸吊調校，則稱職的演繹 GT 跑車身份。
何謂快意？這雖然是如美感般因人而異的主觀意識，但當你踩下 P300 R-Dynamic 的油門踏板，那不急迫也不過分溫吞的動力輸出，仿若英倫紳士般活靈活現的在你眼前，舉手投足盡是優雅，但又充滿力量，收放自如且又易於掌控的動力曲線，更只是出自於與一輛鋼炮相同的 2.0 升排氣規格汽油渦輪增壓引擎，就算你有著引擎缸數或排氣量迷思，但聽到了後方響亮的排氣聲浪，以及輕盈車頭的動態優點，這迷思，應該不會太讓你困擾。若無法說服自己、硬要與自己荷包過意不去，那 486 萬的 P450 R-Dynamic，會用江湖罕見的 5.0 升 V8 引擎讓你過足癮。

F-Type 一身有著車壇逐漸少見的獨特設計，如前掀式引擎蓋就是其一。
F-Type 一身有著車壇逐漸少見的獨特設計，如前掀式引擎蓋就是其一。
P300 R-Dynamic 車型搭載 2.0升 渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備有 300ps/5500rpm 最大馬力與 400Nm/4500rpm 最大扭力輸出。
P300 R-Dynamic 車型搭載 2.0升 渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備有 300ps/5500rpm 最大馬力與 400Nm/4500rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 8 速手自排變速箱，並採取後輪驅動配置。
動力銜接 8 速手自排變速箱，並採取後輪驅動配置。
換檔撥片為標準配備。
換檔撥片為標準配備。
高效率的動力輸出，帶來了快意且易於掌控的動力反應，且此動力表現在台灣道路上收放自如，可以淺嚐巡航，全油門衝刺也不讓人過於頭皮發麻。
高效率的動力輸出，帶來了快意且易於掌控的動力反應，且此動力表現在台灣道路上收放自如，可以淺嚐巡航，全油門衝刺也不讓人過於頭皮發麻。
熱情方歇，藉由相機的捕捉記憶這輛小改款後的 F-Type 之美，所有焦點，自然落於車頭的更動之間，更銳利修長的頭燈，搭配上放大的水箱罩，讓車頭整體視覺比重更為低趴集中，有人說這更類似於 Aston Martin 的風格，有人說這似乎有些德系韻味，看在起初不大習慣的自己眼中，歷經了一整天的消化吸收，才發現這輛 F-Type 的美，不屬於其他任何人，這樣禁得起、耐得住欣賞的美，就是 Jaguar 的美學思維。E-Type，不就是如此？

放大面積的水箱護罩，更增加車頭的氣勢。
放大面積的水箱護罩，更增加車頭的氣勢。
細長的頭燈造型搭配兩側氣壩設計，讓車頭視覺重心更往下沉。
細長的頭燈造型搭配兩側氣壩設計，讓車頭視覺重心更往下沉。
引擎蓋上的立體線條與裝飾，增加性能意味。
引擎蓋上的立體線條與裝飾，增加性能意味。
前葉子板的裝飾有著美洲豹的立體身影。
前葉子板的裝飾有著美洲豹的立體身影。
P300 R-Dynamic 車型採用 19 吋輪圈規格。
P300 R-Dynamic 車型採用 19 吋輪圈規格。
隱藏式的車門把手不僅增加車側的線條流暢性，也於開啟時多了些驚喜。
隱藏式的車門把手不僅增加車側的線條流暢性，也於開啟時多了些驚喜。
偌大的美洲豹與品牌字樣，點出 F-Type 的血統驕傲。
偌大的美洲豹與品牌字樣，點出 F-Type 的血統驕傲。
更具銳角的尾燈造型與頭燈相呼應。
更具銳角的尾燈造型與頭燈相呼應。
可由車內控制升降的電動後尾翼。
可由車內控制升降的電動後尾翼。
P300 R-Dynamic 配置中置矩形排氣尾管。
P300 R-Dynamic 配置中置矩形排氣尾管。
座艙的更動更是細微，最大的差異莫過於駕駛眼前所換上的 12.3 吋高解析度全數位化儀表板，雖然自己仍愛過往的傳統指針儀表，但好在匹配著車內簡約風雅的座艙格局，這科技儀表尚不顯突兀，好險沒有如對手般直接插入大屏幕儀表的粗野，讓 F-Type 的美，還能繼續風流倜儻好多年。

座艙鋪陳與小改款前大抵相同，透過中控台右方的線條，營造出 1+1 的座艙格局。
座艙鋪陳與小改款前大抵相同，透過中控台右方的線條，營造出 1+1 的座艙格局。
駕駛座眼前的 12.3 吋高解析度全數位化儀表為此次內裝小改款重點。
駕駛座眼前的 12.3 吋高解析度全數位化儀表為此次內裝小改款重點。
皮革包覆電動調整方向盤為 F-Type 車系標配。
皮革包覆電動調整方向盤為 F-Type 車系標配。
啟動後自動升起的空調出風口，展現獸性般的躍動生命力。
啟動後自動升起的空調出風口，展現獸性般的躍動生命力。
中控台中央為 10 吋 InControl Touch Pro 智慧觸控顯示幕。
中控台中央為 10 吋 InControl Touch Pro 智慧觸控顯示幕。
F-Type 皆標配 Meridian 380W 音響系統。
F-Type 皆標配 Meridian 380W 音響系統。
P300 R-Dynamic 車型配備皮革/麂皮 6 向電動調整跑車座椅。
P300 R-Dynamic 車型配備皮革/麂皮 6 向電動調整跑車座椅。
車身架構的外露於座艙內，卻成為最佳的特色與妝點。
車身架構的外露於座艙內，卻成為最佳的特色與妝點。
固定式玻璃天窗為車內添增些許空間穿透性。
固定式玻璃天窗為車內添增些許空間穿透性。
高達 336 公升的後廂容積展現 GT 跑車的日常實用價值。
高達 336 公升的後廂容積展現 GT 跑車的日常實用價值。
366 萬的身價，F-Type P300 R-Dynamic 要面臨的是一票德系或義系的跑車名家，F-Type 不用震天價響的動力數據挑戰江湖，而是一如過往的以美來征服，就像龐德終究是一身華服出任務，而不是渾身重裝滿身肌肉的浴血任務。
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