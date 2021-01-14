直覺選出第一眼看到啥？測你内心「最信任的人」是誰

每個人內心最信任的人都不盡相同，有些人只信得過自己，有些人則超信任家人，而你知道自己「內心最信任的人」是誰嗎？快跟著搜狐號《壹心理測試》專欄的心理測驗來一探究竟吧！

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Q：觀看上圖，憑直覺選出第一眼你最先看到什麼？是「欄杆」、「樹木」、「大海」，還是「人」呢？

#選「欄杆」

最信得過的人：朋友

你是一個很好的溝通者，能和平的與他人相處。你喜歡結交朋友，因為你認為，認識很多人可以給你更多幫助和支持。 當你遇到任何問題或困難時，你首先考慮的是朋友，所以你對朋友的依賴程度很高。當然，你最信得過的人自然也是你的朋友。 你不喜歡那些心機太重的人，你只會和那些真誠的、友善的人來往，這也是你交朋友的原則。

#選「樹木」

最信得過的人：父母

你的個性中有著柔軟而敏感的一面，你不太善於表達內心的情感，也很少會向陌生人提出請求和幫助。 你覺得他們對你而言都是具有傷害性的，你擔心自己被欺騙或愚弄，因此你最信得過的人是你的父母。當你遇到麻煩時，你習慣向父母求助，似乎在你心裡除了父母，其他人都會對你別有居心。 當然，這也與你的童年經歷有關，或許父母對你過度保護，導致你很少與他人接觸。

#選「大海」

最信得過的人：戀人

透過彼此磨合，你和戀人之間形成了一種默契，彼此都心靈相通，而你需要什麼東西的時候，你的戀人也會及時幫助你。 在你的內心深處，只有戀人才是值得信任的，這也是你選擇對方的根本原因，只有對方才能夠給你帶來安全感。相對的，當你對戀人更加信任時，你所獲得的是一種更幸福的愛情。

#選「人」

最信得過的人：自己

你的性格是那種特別要強的人，有著爭強好勝的一面。你骨子裡有一種倔強，不接受他人幫助，一定要靠自己去獲得成功。 在你的潛意識中，因為童年殘留被人欺負的記憶，使得你難以信任任何人。即便是別人示出善意幫助你，你也會委婉拒絕，給人一種「拒人於千里之外」的印象。 當然，你並不是排斥任何人的幫助，只是你認為自己沒辦法回報他人而已。（編輯：許苡晴）