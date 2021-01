全球新冠肺炎確診人數已突破九千萬,尤其歐美各國屬於疫情重災區,在一片疫情惡化之下,台灣防堵疫情的好成績獨樹一格,不少外媒也爭相報導。而最近在海外購物網站就出現了數款創意的「台灣好棒棒」系列商品,像是在馬克杯、背心上印有「我不需要治療,只需要去台灣(i don't need THERAPY i just need to go TAIWAN)」的標語,一度引發搶購,更超過5000筆評論留下五星好評。

▲印有字樣的馬克杯。(圖/翻攝自拍賣網站)

有網友日前在亞馬遜、Etsy等拍賣網站上,發現了一系列關於台灣防疫的創意商品,上頭都印著「我不需要治療,只需要去台灣(i don't need THERAPY i just need to go TAIWAN)」的字樣,商品種類就包含馬克杯、上衣、背心等等,而且這可不是台灣人惡搞的產品,而是一間名為「spreadshirt」的設計公司真正在網購平台上架的商品。

▲就連多款上衣、背心都有。(圖/翻攝自拍賣網站)

不過這些琳瑯滿目的週邊可不便宜,光是馬克杯就要價新台幣438元,而同款上衣售價則標示著18.99美元(約台幣536元)。儘管如此,這些幽默的日常用品目前也超過萬人訂購,下方的留言評價更是直逼5顆星。許多消費者買完也不少逗趣表示「馬克杯品質很棒,設計的很有趣」、「非常適合當作疫情時刻的禮物」、「我要買來送我國外唸書的女兒」。(編輯:楊智傑)