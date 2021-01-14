越野車還是老的好，但是要改到飽─Ares Designs推出豪奢版Defender Spec 1.2

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以設計改裝狂野復古機器的Ares Designs，就推出了以舊款Defender為基礎改裝的Defender Spec 1.2，把整輛車裡裡外外都改了一番。外觀上患上了全車寬體套件，搭配大量碳纖維飾板，並將頭尾燈都改為LED燈組，同時還加大了後車窗，增加視野，身為原始越野王，配上前後金屬下護板，以及升級電子懸吊系統、加高35mm，搭配18吋全天候越野胎圈組，霸氣升級。
座艙內則是全面豪華化，包括：中控台、座椅、車門飾板、車內側上緣，甚至是後艙的對坐式座椅都以皮革包覆，再搭上大量碳纖維飾板與菱格狀鋁合金板裝飾，同時順應時代趨勢，增配具備Apple CarPlay和Android Auto連接功能的多功能資訊娛樂系統，以及升級空調系統與電動窗，基本上整個座艙已經完全看不出Defender的原始樣貌。
動力系統更是換上以4.8升V8引擎，可輸出282ps最大馬力與440Nm最大扭力，同時搭配六速自排變速系統，同時，傳動系統也同步升級，煞車則是用上了AP Racing的六活塞卡鉗煞車組。
當全新Defender以符合潮流的科技化、前衛化樣貌問世，舊款Defender變得更為十分火紅，型號越舊，越原始的車型越是搶手，只是擁有一輛舊款Defender，車主要維持原汁原味，還是由Ares Designs這般廠家全面改裝，完全就看車主喜好了，只是一旦改了要再復原，可又是另一個大工程。