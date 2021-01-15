特企／SKECHERS經典熊貓老爹鞋強勢回歸　閃電登場

老爹鞋始祖SKECHERS自從1999年創始推出ENERGY系列老爹鞋，引起熱列迴響，尤其在當年青少年偶像小甜甜布蘭妮的推波助瀾之下，厚高底台的老爹鞋紅翻整個潮流時尚界。時至今日，各大時尚精品、運動品牌不僅外型設計不斷推陳出新，並爭相推出聯名鞋款，製造話題性。來自美國第二大運動鞋品牌SKECHERS，除了創始ENERGY系列的老爹鞋之外，2010年起陸續推出D’LITES ORIGINAL、D’LITES 2.0 及D’LITES 3.0的D’LITES系列，更奠定老爹鞋始祖地位，也是年輕族群好感與認同度最高的老爹鞋品牌！2021開春之際，SKECHERS搶先為老爹鞋市場投下震撼彈，推出全新「閃電熊貓」老爹鞋 — D’LITES 4.0重磅登場！

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SKECHERS 品牌命名源自於美國南加州俚語「坐不住的年輕人」，SKECHERS熟稔年輕人想開心、想刺激、想瘋狂的個性，特邀所有年輕人，「坐不住，就一起來玩吧！」一起來玩跳舞機、跳復古舞蹈、秀DJ魅力，從經典玩到現代，感受潮流的永無止盡、生生不息！此系列的網路影片由代言人—天生好動的連晨翔演出。連晨翔表示，老爹鞋是自己最喜愛鞋款，尤其是SKECHERS D’LITES 4.0，一穿上就有站上舞台的明星氣勢，不論是復古風、街頭風、或休閒風，統統都能駕馭。

D’LITES 4.0是SKECHERS今年主推的重點系列，並在運動鞋市場上扮演著舉足輕重的地位，首波推出經典「閃電熊貓」和「純白閃電」，以及代言人曾之喬粉嫩限定的「閃電甜心」三款，期望能順勢帶起一波閃電復古潮流，並將陸續推出四支「D’LITES 4 EVER 潮無止盡」系列影片，百分百代言人連晨翔在片中有精彩演出，一股蓄勢待發的閃電風潮即將引爆！