麗寶賽車場「G2賽道」已獲FIA來函通過認證，預計四月底舉辦盛大全區開幕活動！

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台中麗寶賽車場自2017年卡丁車場與越野車場開始營運，在卡丁車場取得CIK認證後，2018年開始營運的「G2賽道」，終於在花了約兩年的時間，獲得FIA來函通知通過認證，但依規定仍必須由國際審查委員做最後一次實地訪查，目前是因疫情影響，尚未完成這個最後動作，若審查委員完成最後場勘，麗寶賽車場將是繼暫時停止營運的大鵬灣賽車場後，第二座取得FIA認證的賽車場，而在2020年底舉辦的「2020台灣賽車運動產業論壇」中，麗寶賽車場副總經理陳鋭宏便已透露「G2賽車場」預計在2021年中正式開幕，如今在2021年一開始就傳來好消息，而開幕活動只要疫情許可，初步規劃會在4月30日至5月2日一連舉辦三天，預期將會是2021年台灣賽車圈最盛大的活動。
麗寶賽車場中所謂大賽道的「G2賽車場」，自開始試營運以來，已陸續舉辦許多賽道日與車商發表、試駕體驗等活動，甚至舉辦過自行車賽與路跑，讓賽車場變得更為多元，但在未取得FIA正式認證前，始終無法舉行正式比賽，相當可惜，在過去，麗寶賽車場「G2賽道」也陸續為了FIA的認證，進行過封場整修過，針對FIA要求進行賽道設施改善工程，至2021年終於完成認證工作。
然而麗寶賽車場即便即將完成相關國際認證程序，但最大的考驗仍是場地周邊區域的「噪音問題」，自去麗寶賽車場「G2賽道」開始對外營運以來，「噪音」一直是麗寶賽車場難以克服的難題，在缺乏相關賽車場噪音管理經驗下，麗寶賽車場只能邊做邊學，做滾動式改善，但時至今日，麗寶賽車場仍持續進行相關改善工作，並努力與居民進行溝通，以期達到最佳的平衡，未來讓台灣賽車運動能在此順利發展。