如何擁有「逆齡肌」？醫師：妳需要有效修復彈潤成分

拜科技文明之賜，現代人生活越來越便利，無論是工作、購物、娛樂，幾乎透過手機就能完成。長時間依賴3C產品，加上飲食習慣不良、忽略保養，當壓力一來時，肌膚會難抵侵襲而增生細紋，讓整體的視覺年齡比實際還要老。尤其過了25歲後，細紋更是女人最重要的課題之一。想要對抗肌膚老化，醫師指出，最大的關鍵就在於「恢復肌膚的彈性、選擇有修復彈潤成分的保養品」。

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「肌膚若失去彈性就會產生皺紋」，臺安醫院皮膚科主任曾德朋指出，不論是內在（遺傳、基因、體質）或外在老化因子（紫外線、環境汙染、壓力、熬夜）都會使肌膚彈力要素逐漸流失而減少，當真皮層內結構開始「慢性崩塌」、肌膚開始失去彈性，就會進入「隱形老化」階段，若不及時且持續性修復老化受損肌膚，日積月累就會演變至表皮塌陷，產生洩露年齡的細紋，出現「真老化」階段。因此，不想讓臉上的紋路透露妳的年齡，恢復肌膚彈性就是首先得解決的問題。

然而肌膚老化、產生細紋，與壓力及作息不正常其實密不可分，尤其肌膚日常護理觀念更為重要。曾德朋醫師指出，除了作防曬、多運動、有充足的睡眠與水份、注意皮膚照護及多補充抗氧化食物之外，也要注意避免過度不避要的臉部肌膚拉扯動作，造成彈力組織受外力損壞。此外，搭配具有「活化與修復」成份（如維生素原B5等）的保養品，可以幫助維繫肌膚彈力最佳表現。





此外，不少愛美的人，為了消除皺紋會選擇施打針劑型的玻尿酸，這是因為玻尿酸具有相當好的保濕效果，更是真皮層中負責維持肌膚水潤與彈性的重要關鍵。針對日常保養，曾醫師則建議，可選擇像是添加玻尿酸的產品，尤其是高低分子具備的玻尿酸，能達到表皮鎖水跟協同深層膠原蛋白作用的雙重功效，使用保養時可配合肌膚紋理拉提按摩，強化修復成份吸收與加強肌底筋膜層支撐力。



▲玻尿酸屬於醣分子，又可區分高分子玻尿酸以及低分子玻尿酸，高分子玻尿酸可鎖住表皮層水份，保濕澎潤肌膚；低分子玻尿酸，可深入肌膚深層，從底層喚起肌膚彈力。（圖／shutterstock） 想讓肌膚有彈力，除了依靠高低分子玻尿酸為肌膚鎖住水分，重現肌膚保水以及澎潤感外，幫助修復肌膚的成分可不能少，像是由全球皮膚科醫師推薦NO.1品牌理膚寶水研發的B5彈潤修復精華，除了含有高、低分子玻尿酸，更添加有效修復成分高濃度5%維生素原B5，能密集修復肌膚，協同膠原蛋白與彈性蛋白作用，提升肌底彈力，而95%高純度的積雪草苷，則能從肌膚深層加強緊實度。



▲由全球皮膚科醫師推薦NO.1品牌理膚寶水研發的B5彈潤修復精華，除了含有高、低分子玻尿酸，更添加高濃度5%維生素原B5，能密集修復肌膚，提升肌底彈力。（圖／NOWnews攝）

此外，若是想讓皮膚更透亮有光澤，還可選用有維他命C、水楊酸成份的保養品，因高濃度維他命C可以幫助提亮膚色，而水楊酸則能有效代謝老化角質、重現肌膚煥新感 ，並緊緻毛孔、柔嫩平滑肌膚。



▲C10肌光活膚精華，富含高濃度10% 維他命 C，可提亮膚色、對抗暗沉、幫助撫平細紋。（圖／NOWnews)

對於想要提亮肌膚光澤、對抗肌膚暗沉，「B5小藍瓶」與「C10肌光瓶」可在日常幫助想要修補流失青春的妳，仔細呵護、做足肌膚工事，讓肌膚能根源徹底開始改善，即使面對年齡增長、生活繁忙，都能還能保持由內透光的亮活嫩肌，散發年輕動人的光芒。