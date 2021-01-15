蔡淑臻首次與他合作　自曝「我們關係很複雜」

新戲《我是自願讓他殺了我》以女性心理犯罪、懸疑為題材，卡司包括鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、尹昭德、余晉、趙逸嵐，演員們坦言在準備角色過程既興奮又沉重，因為每個角色都藏著許多不為人知祕密，而新人趙逸嵐和余晉也表示，光在排戲階段就很令人崩潰，面對即將拍攝可以說是既期待又怕受傷害。蔡淑臻與趙逸嵐對戲時則不小心腳踝破皮流血，她還自曝角色關係，「我跟仕凌的關係很複雜。」

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▲蔡淑臻（左）、趙逸嵐排戲過程不小心掛彩。（圖 / 七十六号原子提供）

× ▲蔡淑臻（左）、趙逸嵐排戲過程不小心掛彩。（圖 / 七十六号原子提供）

蔡淑臻則提到，不僅角色關係的衝突非常激烈，另一個挑戰是劇本複雜跳接的時序設計，她也表示跟鄭人碩、薛仕凌、趙逸嵐都是第一次合作，都有非常精彩、相愛相殺的激烈對手戲。在排練過程與趙逸嵐都過於投入，兩人激烈拉扯後，發現腳踝整個破皮流血，但也顧不得傷口繼續讀本，但她也語帶神祕地表示：「片中我跟仕凌的關係很複雜，既綁得很緊很深刻卻又很疏遠。」她也笑說另一個期待的橋段，就是她在片中一個特殊地方開口，希望她的演出可以成功嚇到觀眾。

▲《我是自願讓他殺了我》演員陣容薛仕凌（左起）、余晉、蔡淑臻、導演詹淳皓、鄭人碩、趙逸嵐。（圖 / 七十六号原子提供）

× ▲《我是自願讓他殺了我》演員陣容薛仕凌（左起）、余晉、蔡淑臻、導演詹淳皓、鄭人碩、趙逸嵐。（圖 / 七十六号原子提供）

薛仕凌在劇中飾演情緒轉折很難琢磨的角色，自己滿心期待開拍，他表示：「這次滿難得有機會，大家可以在前置時間一起好好排戲、讀本、開會，我覺得前面建立得都很完整了，我現在就是期待到現場演出。」這次他幾乎跟每個角色都有搭到戲，不同的心理狀態讓他要做足許多功課，儘管如此仍讓他很期待開拍。