▲ 小改款 Suzuki SX4 標配 ACC 新增車色，89 萬起正式開賣

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小改款 SX4 採用直瀑式鍍鉻水箱罩與 17 吋勁轉刀鋒輪圈。內裝方面，採黑銀雙色鋪陳的座艙空間。更搭載中央資訊整合面板、多功能皮質方向盤、免鑰匙啟動裝置及雙區恆溫空調，標配支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™的多功能觸控式螢幕。
高效動能 跨界全能
SX4 搭載 1.4 L BoosterJet缸內直噴渦輪增壓引擎，創造 140ps 最大馬力、22.4kgm 最大扭力的強勁動能及 16.8km/L 的省油效能。配備 6AT自動變速箱及換檔撥片，低速時展現優異加速與登坡性能，高速時兼具靜謐度及油耗表現。
創新科技
SX4 全新搭載 ACC主動式車距巡航系統，以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速，降低長途駕駛疲憊。同時，亦新增 RBS雷達感知煞車輔助，以毫米波主動偵測前方車輛距離，當車距過近時適時提醒駕駛，必要時主動輔助煞車，避免意外發生或降低碰撞傷害。
全車配備 ESP®電子穩定系統、EBD電子煞車力道分配系統、HHC斜坡起步輔助系統、BA煞車輔助系統、ABS防鎖死煞車系統、TPMS胎壓偵測器與 7 只 SRS輔助氣囊，以通過歐洲安全認證的主被動安全防護。
多變空間
SX4 後座椅採用 6/4 分離式設計，可依據不同使用需求，變化出最大達 875L 的寬敞置物空間。
SX4 現更有兩款全新車色，共有六種車色的多樣選擇。歡迎前往 Suzuki 全台經銷商及展示中心賞車試乘。
正式售價:890,000元
Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長表示，尚立汽車為 Suzuki 正式授權的大台中經銷商，自 2010 年 8 月成立至今，Suzuki 品牌頗為倚重的經銷伙伴。透過尚立汽車橫跨北屯、南區、豐原、沙鹿健全的據點網絡，讓大台中地區的消費者都能夠享受到新車銷售、售後保養維修等完善的服務內容。
◆Taiwan Suzuki 尚立汽車- 北台中營業所資訊
營業時間：週一至週日 09：00～21：00
地址：台中市北屯區文心路四段430 號