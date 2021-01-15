NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

小改款 Suzuki SX4 標配 ACC 新增車色，89 萬起正式開賣

2GameSome - 有車賞

2021-01-15 18:55:01

小改款 Suzuki SX4 標配 ACC 新增車色，89 萬起正式開賣
▲ 小改款 Suzuki SX4 標配 ACC 新增車色，89 萬起正式開賣
全新搭載 ACC主動式車距巡航系統及 RBS雷達感知煞車輔助的 SX4 正式登陸台灣。同時，Taiwan Suzuki 也與大台中銷售伙伴 尚立汽車攜手宣布，全新整裝的北台中展示中心即日起正式開幕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Suzuki 尚立汽車 董事長 洪堯堂。
Suzuki 尚立汽車 董事長 洪堯堂。
Taiwan Suzuki 董事長 鈴木忠臣。
Taiwan Suzuki 董事長 鈴木忠臣。
小改款 SX4 採用直瀑式鍍鉻水箱罩與 17 吋勁轉刀鋒輪圈。內裝方面，採黑銀雙色鋪陳的座艙空間。更搭載中央資訊整合面板、多功能皮質方向盤、免鑰匙啟動裝置及雙區恆溫空調，標配支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™的多功能觸控式螢幕。
高效動能 跨界全能

SX4 搭載 1.4 L BoosterJet缸內直噴渦輪增壓引擎，創造 140ps 最大馬力、22.4kgm 最大扭力的強勁動能及 16.8km/L 的省油效能。配備 6AT自動變速箱及換檔撥片，低速時展現優異加速與登坡性能，高速時兼具靜謐度及油耗表現。

創新科技

SX4 全新搭載 ACC主動式車距巡航系統，以毫米波主動偵測前方車輛距離並自動調節車速，降低長途駕駛疲憊。同時，亦新增 RBS雷達感知煞車輔助，以毫米波主動偵測前方車輛距離，當車距過近時適時提醒駕駛，必要時主動輔助煞車，避免意外發生或降低碰撞傷害。

全車配備 ESP®電子穩定系統、EBD電子煞車力道分配系統、HHC斜坡起步輔助系統、BA煞車輔助系統、ABS防鎖死煞車系統、TPMS胎壓偵測器與 7 只 SRS輔助氣囊，以通過歐洲安全認證的主被動安全防護。

多變空間

SX4 後座椅採用 6/4 分離式設計，可依據不同使用需求，變化出最大達 875L 的寬敞置物空間。

SX4 現更有兩款全新車色，共有六種車色的多樣選擇。歡迎前往 Suzuki 全台經銷商及展示中心賞車試乘。

正式售價:890,000元

Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長表示，尚立汽車為 Suzuki 正式授權的大台中經銷商，自 2010 年 8 月成立至今，Suzuki 品牌頗為倚重的經銷伙伴。透過尚立汽車橫跨北屯、南區、豐原、沙鹿健全的據點網絡，讓大台中地區的消費者都能夠享受到新車銷售、售後保養維修等完善的服務內容。

◆Taiwan Suzuki 尚立汽車- 北台中營業所資訊

營業時間：週一至週日 09：00～21：00
地址：台中市北屯區文心路四段430 號
關鍵字

    NOW民調中心

    美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

    美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

    繼續作答
    前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

    前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

    繼續作答
    喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

    喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    即時
    推薦閱讀