《魔戒》精靈公主麗芙泰勒確診！兒女「隔窗打氣」喊媽咪

在歐美居高不下，病毒檢測陽性的名人與日俱增，連在電影《魔戒》系列扮演精靈公主「Arwen」的女星麗芙泰勒也中鏢，她日前在IG透露，自己在元旦前夕檢測

，當時感到非常害怕，雖然自己很注重隱私，但還是決定發文：「我認為我們應該分享故事、訊息、共享知識，讓大家知道我們不是孤獨的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

麗芙泰勒在IG發長文表示：「我明明已經非常注意防疫和遵守各項規定，然而在2020的最後一天，我確診了，這消息來得太快，恐懼、羞恥和罪惡感包圍著我，既不知從何處感染，也不知傳染給誰，所幸我的家人檢測後都呈陰性結果。」這才讓她放下一顆心。

▲▼麗芙泰勒確診後，相當擔心自己的小孩。（圖／《魔戒》劇照，麗芙泰勒IG）

雖然麗芙泰勒確診後的病情較輕，但還是必須躺床10天才能恢復，她說：「病毒除了影響身體，也影響了我的情緒和心理。」在隔離的10天中，她獨自在房間裡度過跨年、看著首都華盛頓被抗議民眾攻占的新聞，令她有如置身陰陽魔界之中。

在隔離期間，麗芙泰勒也相當掛念2個孩子（一個4歲、一個6歲），「他們待在窗戶外面來探望我、呼喚我，我只能看著他們在外面玩耍，孩子們也會寫信或畫畫，然後通過門縫送給我，為我打氣。」如今麗芙泰勒已痊癒，但她仍不敢鬆懈，即使和家人接觸也一定戴著口罩，就擔心有傳染給他們的風險。